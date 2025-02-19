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Eminevim, 168,8 Milyar Liralık Sözleşme Hacmiyle Büyümeye Devam Ediyor

Eminevim, 168,8 Milyar Liralık Sözleşme Hacmiyle Büyümeye Devam Ediyor
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Eminevim, tasarruf finansman sektöründeki varlığını 168,8 milyar liralık sözleşme hacmiyle sürdürüyor. Şirket, 300 bine ulaşan toplam teslimatları ve 300 bin yeni müşteri hedefiyle müşteri odaklı hizmet anlayışını daha geniş kitlelere ulaştırmayı amaçlıyor. 2024'te aktif büyüklüğünü 47,7 milyar liraya çıkarmayı hedefliyor.

Eminevim, tasarruf finansman sektöründeki varlığını 168,8 milyar liralık sözleşme hacmiyle sürdürdüğünü duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Eminevim, Türkiye ekonomisine sağladığı katkıyla da dikkati çekmeye devam ediyor. Finansal istikrarı ve müşteri odaklı hizmet anlayışıyla tasarruf finansman sektöründeki güveni pekiştiren şirket, her geçen gün büyüyerek ülkenin dört bir yanındaki tasarruf sahiplerine fayda sağlamayı sürdürüyor.

Müşterilerine finansmanını sağladığı ev, araç ve iş yeri teslimatları toplamda 300 bine ulaşan Eminevim, bu yıl için 300 bin yeni müşteri hedefi koydu. Bu hedef doğrultusunda, finansman modellerini daha geniş kitlelere ulaştırmayı ve daha fazla aileyi ev ve araç sahibi yapmayı amaçlayan Eminevim, aktif büyüklüğünü 2024'te bir önceki yıla göre yüzde 156,5 artırarak 47,7 milyar liraya çıkardı.

2022'de 7,9 milyar lira olan aktif büyüklüğünü, 2023'te 18,6 milyar liraya yükselten şirket, 2024'te yeni sözleşme büyüklüğünü yüzde 252, aktif sözleşme büyüklüğünü ise yüzde 193 artırarak toplam sözleşme tutarını 168,8 milyar liraya ulaştırdı. Öz kaynakları da iki katına çıkan Eminevim'in 2024'teki tahsisat tutarı ise yüzde 142 artış gösterdi.

Başarılı çalışanlara Togg ödülü

Eminevim'in Türkiye genelindeki 134 şubesinde görev yapan yöneticileri ve satış ekibi, "Liderler Sahnede, Gücümüz Zirvede" temasıyla düzenlenen etkinlikte bir araya geldi.

Şirket, etkinlik kapsamında 2024 yılı boyunca üstün performans sergileyen çalışanlarını ödüllendirerek, başarılı satış temsilcilerine Türkiye'nin yerli otomobili Togg'u hediye etti.

Kaynak: AA / Maşallah Dağ - Ekonomi
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