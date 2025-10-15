Haberler

Emet'te Tarım Sigortası Bilgilendirme Masası Kuruldu

Emet İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, üreticilerin tarım sigortaları hakkında bilgilendirilmesi amacıyla Tarım Sigortası Bilgilendirme Masası oluşturdu. Üreticilere TARSİM ve risk yönetimi konusunda eğitimler veriliyor.

Emet İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde üreticilerin tarım sigortaları konusunda bilgilendirilmesi amacıyla Tarım Sigortası Bilgilendirme Masası oluşturulduğu bildirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde oluşturulan Bilgilendirme Masasında üreticilere Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) hakkında bilgilendirmeler yapılıyor. Ayrıca tarımsal üretimde risk yönetimi konusunda farkındalık çalışmaları devam ediyor. - KÜTAHYA

