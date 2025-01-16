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Emet'te Selektör Makineleri Yerinde İncelendi

Emet'te Selektör Makineleri Yerinde İncelendi
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Emet İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli, ilçedeki selektör makinelerinin çalışmasını yerinde inceledi. Özellikle Esatlar Köyü'ndeki makine, bölgedeki tohumluk buğday ihtiyacını karşılamakta önemli bir rol oynuyor.

Emet İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından, ilçede bulunan selektör makinelerinin çalışması yerinde incelendi.

İlçede ekim döneminde tohumluk buğday ayırmak için kullanılan Esatlar Köyünde bulunan ve Tavşanlı ilçesine ait komşu köylere de hizmet sunarak bölgenin ihtiyacını tam anlamıyla karşılayan selektör makinesinin çalışması Emet İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından yerinde incelendi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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