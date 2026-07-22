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Emet'te Mobil Ürün Takip ve Bitki Sağlığı kontrolleri sürüyor

Emet'te Mobil Ürün Takip ve Bitki Sağlığı kontrolleri sürüyor
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Kütahya'nın Emet ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Mobil Ürün Takip Referans Çalışmaları kapsamında saha denetimleri yapıldı. Ekipler tarım arazilerinde ürün gelişimini inceledi, hastalık ve zararlı kontrolleri gerçekleştirdi. Yetkililer, sağlıklı üretim için çalışmaların aralıksız süreceğini bildirdi.

Kütahya'nın Emet ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından Mobil Ürün Takip Referans Çalışmaları kapsamında saha denetimleri gerçekleştirildi.

İlçe genelinde yürütülen çalışmalar çerçevesinde tarım arazilerinde kontroller yapılarak ürünlerin gelişim durumu incelendi. Ekipler ayrıca bitkilerde görülebilecek hastalık ve zararlılara yönelik kontroller gerçekleştirerek üreticilerin sağlıklı ve verimli üretim yapabilmesi için saha çalışmalarını sürdürdü.

Yetkililer, bitkisel üretimin sağlıklı şekilde devam etmesini sağlamak ve tarımsal verilerin güncel olarak takip edilmesi amacıyla Mobil Ürün Takip Referans Çalışmalarının ilçe genelinde aralıksız devam edeceğini belirtti. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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