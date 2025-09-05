Haberler

Emet İlçe Tarım Müdürlüğü'nden Selektör Tesisine İnspeksiyon

İlçe Tarım Müdürlüğü, Örencik Köyü'nde bulunan 300 ton kapasiteli modern selektör tesisinde incelemelerde bulundu ve yeni üretim sezonuna dair bilgilendirme yaptı.

Emet İlçe Tarım Müdürlüğünce Örencik Köyü'ndeki selektör tesisinde incelemelerde bulunuldu.

Örencik Köyü'nde kurulu 300 ton kapasiteli son teknoloji selektör tesisini ziyaret eden İlçe Tarım Müdürlüğü teknik personeli, selektörün işleyiş süreçleri yerinde incelendi, ayrıca yeni üretim sezonuna dair istişare ve bilgilendirmeler yapıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
