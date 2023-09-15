Emet Belediyesi Zabıta Ekipleri Marketlerde Denetim Yapıyor

Emet Belediyesi Zabıta ekipleri, vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine zincir marketlerde reyon ve kasa fiyat farkı olup olmadığını denetliyor. Denetimlerde raf fiyatları not alınıp ürünlerin barkodları kontrol ediliyor ve son kullanma tarihleri inceleniyor.

Emet Belediyesi Zabıta ekiplerinin marketlerdeki denetimlerini sürdürdüğü bildirildi.

Son günlerde vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine zincir marketlerde reyon ve kasa fiyat farkı olup olmadığını denetleyen Belediye Zabıta ekipleri, market arabası ile dolaşarak reyonlarda fiyatları yazan tüketim maddelerini sepetlere dolduruyor. Raf fiyatlarını not alan ekipler daha sonra kasaya gelerek tek tek ürünlerin barkodlarını okutarak fiyatlarını kontrol ediyor. Ayrıca başta dondurulmuş gıdalar olmak üzere satılan ürünlerin son kullanma tarihleri de tek tek inceleniyor.

Zabıta ekipleri yapılan denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlamazken, denetimlerin aralıksız devam edeceği belirtildi. - KÜTAHYA