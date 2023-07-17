Emet Belediyesi Mandıra Kurulum Çalışmalarına Başladı

Emet Belediyesinin keçi peynirini markalaştırma çalışmaları çerçevesinde Zafer Kalkınma Ajansı destekli projesinde ikinci aşaması olan mandıra kurulum çalışmalarının başladığı bildirildi.

Toplam maliyeti 7 milyon TL olan, yüzde 50'si hibe olarak alınan mandırada günlük 5 bin ton süt işlenebilecek ve 8 kişi istihdam edecek. Kurulum için gerekli makine ve teçhizatlar ilçeye gelirken, kurulum çalışmalarına kısa sürede başlanacak. Zafer Kalkınma Ajansı destekli projenin ilk etabında 1 milyon 350 bin TL maliyetle sürüsünü 100'e tamamlayabilecek üreticilerden 25 kişiye 1000 adet keçi dağıtımı gerçekleştirildi. Sürdürülebilir çiftçilik prensibiyle sürü büyüklüğünü 100'e ulaştırmak için ikinci yıldan itibaren verilen keçinin yüzde 20'si üreticilerden geri alınırken, bunlar diğer ailelere de dağıtılarak toplam sayı bin 300'e çıkarılmıştı. Emet Belediyesi projenin maliyetinin yüzde 77.78'i hibe olarak almıştı. Belediye daha fazla üretim amacıyla mandıra kurma çalışmalarına başladı.

Projenin Koordinatörü Emet Belediyesi Destek hizmetleri Müdürü Ahmet Kısa, süt üretimini artırma çalışmalarının ardından şimdi 2. aşamada, " Sağlıklı üretim tesisi ile sütün zaferi" isimli projenin hayata geçirildiğini söyledi.

Ahmet Kısa, "Proje çerçevesinde toplanan sütler kurulacak mandırada güvenli ve sürdürülebilir, katma değeri yüksek kaliteli süt ürünlerinin üretimi ve en az 4'ü kadın olmak üzere 8 kişinin istihdamı sağlanacak. Belediye Başkanımız Hüseyin Doğan'ın sıkça dile getirdiği gibi, ilk projenin devamı olan bu proje ile isteyen tüm süt üreticileri ağa dahil edilerek ilçedeki hayvancılığın gelişmesi sağlanacak, süt ve ürünleri üretimi artacak, ilçeden göç azaltılacak" dedi.

"Projemizin değeri mandırayla daha da anlam kazanacak"

Projelerinin adım adım ilerlediğini belirten Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, keçi peynirini markalaştırma çalışmalarında keçi dağıtılan ailelerin sütlerini satın almanın yanında projeye dahil olamamış üreticilerinde sütlerini satın alarak ilçeye ekonomik hareketlilik sağlayacaklarını ifade etti.

Başkan Doğan, "Emet denilince ilk akla gelen yöremize has keçi peynirli Emet pidesidir. Emet pidemizin coğrafi işaretini alarak yöresel lezzetimiz tescilletilirken, hayata geçirilen projemizle keçi peyniri üretimini artırarak bu lezzeti bölgemiz ve ülkemize yaymayı hedefliyoruz. Emet için keçi peyniri bir değerdir. Her yıl yüzlerce insanımız keçi peyniri bulma telaşına girer. Üreticilerimiz yetiştirmek için uğraşır. Bu noktada üretimi artırarak hem üreticiye, hem de tüketicilere destek için projemizi hayata geçirdik. İlk aşamada projemizin neredeyse yüzde 80'ini hibe olarak almıştık. Şimdide mandıra kurma çalışmaları başlıyor. 7 milyon TL'ye mal olacak mandıramız için yüzde 50 hibe desteği sağlandı. Mandıramızda keçi peyniri üretimi yanı sıra, büyükbaş hayvan üreticilerimizin sütlerini de toplayarak diğer süt ürünlerini üretmeyi planlıyoruz. Bakanlığımızın örnek gösterdiği projemize emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyorum " dedi. - KÜTAHYA