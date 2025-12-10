Geri sayım başladı: Emeklinin maaşından kesinti yapılacak

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren ve TBMM'de kabul edilen yeni maddeye göre, 1 Ocak 2026'dan itibaren SGK'ya borcu bulunan emeklilerin maaşlarından yüzde 25'e kadar kesinti yapılabilecek. Yeni düzenleme; prim, genel sağlık sigortası (GSS) borçları ve idari para cezalarını kapsıyor.

KESİNTİ KAPSAMI ÇOK GENİŞ

Sosyal Güvenlik uzmanı Dilek Ete, düzenlemenin kapsamının "son derece geniş" olduğunu belirterek, sadece emeklilerin değil, dul ve yetim aylığı alan hak sahiplerinin de bu kesintiye tabi olacağını söyledi. Türkiye'de 4,3 milyon dul ve yetim aylığı alan bulunuyor. Ete, daha önce borçlar için kişiye tebligat gönderildiğini, yeni düzenlemeyle SGK'nın doğrudan maaştan kesinti yapabileceğini ifade etti. Bu durumun, zaten düşük gelirle geçinmeye çalışan milyonları etkileyeceğini vurgulayan Ete, "Bugün dul ve yetim aylıkları 7–8 bin liradan başlıyor. Bu maaşlardan yüzde 25 kesinti yapıldığında insanların 6 bin lirayla geçinmesi imkânsız" dedi.

DİSK: BU UYGULAMA EMEKLİYE ZULÜMDÜR

DİSK/Devrimci Emekli-Sen MYK Üyesi Ercan Çınarlı, düzenlemeye sert tepki göstererek, emeklilerin "hayatta kalamayacakları bir gelir seviyesine mahkûm edildiğini" söyledi. Çınarlı, özellikle 5 bin TL ve altı dul-yetim aylığı alan yüz binlerce kişinin kesintiyle daha da yoksullaşacağını belirterek "Bu, emeklileri perişan eden bir uygulamadır. Emekliye reva görülen bir zulümdür" dedi.

KESİNTİ KAPSAMI;

Prim borçları

Genel sağlık sigortası borçları

İdari para cezaları

PRİME ESAS KAZANÇ ÜST SINIRI YÜKSELTİLİYOR

Asgari ücretin 7,5 katı olan üst sınır 9 kata çıkarılıyor. Bu düzenleme SGK'nın aktüeryal dengesini güçlendirmeyi hedefliyor. Yürürlük: 1 Ocak 2026

EMEKLİ SANDIĞI BORÇLANMA PRİMİ %45 OLUYOR

Emekli Sandığı kapsamındaki sigortalılar için borçlanma prim oranı %45 olarak uygulanacak. TSK personelinin geçmiş hizmet kabul edilen sürelerinde de aynı oran geçerli. Yürürlük: 1 Ocak 2026

ÜNİVERSİTE HASTANELERİNE TAHAKKUK DÜZENLEMESİ

31 Aralık 2025'e kadar üniversite hastanelerinin yaptığı tedavi hizmetlerinde tahakkuk tutarı, sözleşme bedelinin altında kalırsa aradaki fark silinecek ve Hazine tarafından karşılanacak.

İŞSİZLİK FONU'NDAN SANAYİYE KAYNAK

2026 yılında imalat sanayinde istihdamı koruma amaçlı desteklerin finansmanı için, İşsizlik Sigortası Fonu'nun 2025 prim gelirlerinin yüzde 15'ine kadar kaynak aktarılacak.

BES'TE DEVLET KATKISI DEĞİŞİYOR

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde katılımcıların yatırdığı katkı payının %30'u devlet katkısı olarak hesaplanacak. Cumhurbaşkanı bu oranı %50'ye çıkarma ya da 0'a indirme yetkisine sahip olacak.