Emeklinin Enflasyon Zammında Tablo Netleşiyor

Haber: Olcay AYDİLEK

ANKARA - Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK), nisan ayı tüketici enflasyonunu açıklamasıyla, emekli, memur ve memur emeklisinin alacağı zam oranı ortaya çıkmaya başladı. Yılın ilk dört aylık enflasyonuna göre, SSK ve BAĞ-KUR emeklisi için zam oranı 14,64 oldu, memur ve memur emeklisinin enflasyon farkı ile zam oranı 10,51'e yükseldi. Zamlarla ilgili kesin oran 3 Temmuz'da belli olacak.

TÜİK'in nisan ayı enflasyon oranına göre, milyonlarca SSK ve BAĞ-KUR emeklisinin temmuz ayında alacağı zam oranının ilk dört aylık bölümü kesinleşti.

Aylık enflasyon verileri, emekli aylıklarına yapılacak zamda etkili oluyor. SSK ve BAĞ-KUR emeklileri, yılda iki kez ocak ve temmuz aylarında zam alıyor.

İşçi emeklisi yüzde 14,64 zammı garantiledi, kesin oran 3 Temmuz'da

SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin, nisan ayında açıklanan enflasyona göre, dört aylık dönem için enflasyon farkı yüzde 14,64 olarak belirlendi. Bu emeklilerin, temmuz ayında alacağı zam için mayıs ve haziran aylarına ilişkin enflasyon oranlarının açıklanması gerekiyor. Kesin oran, 3 Temmuz'da belli olacak.

Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme hükümlerine göre, bu yılın ilk altı ayı için enflasyon farkı hariç yüzde 11 zam almıştı. Toplu sözleşmede, yılın ikinci yarısı için de yüzde 7 zam karara bağlanmıştı.

Memur ve emeklileri için nisan ayıyla birlikte yüzde 3,28 enflasyon farkı oluştu. Bu kesimin yılın ikinci yarısında alacağı zam oranı yüzde 10,51'e yükseldi. Kesin oran, 3 Temmuz'da ortaya çıkacak.

Kaynak: ANKA