Emeklinin bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Masada iki farklı formül var

Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda olmak üzere toplamda iki kere verilen bayram ikramiyelerinin 2024 yılında ne kadar zamlanacağı merak ediliyor. Enflasyondaki yükselişle birlikte artan hayat pahalılığı son olarak 2 bin lira olarak yatan emekli ikramiyesinde beklentileri çok yukarılara çıktı.

İKİ FORMÜL ÜZERİNDE DURULUYOR

Emeklinin bayram ikramiyesiyle ilgili masada 2 farklı formül bulunuyor. İlk formül ikramiyelere yüzde 50 zam yapılması yönünde. Buna göre emekli zammının 2 bin liradan 3 bin liraya çıkarılacak. Ancak bir diğer formül ise ikramiyelerin yüzde 150 zamla 5 bin liraya çıkarılması. Net kararın önümüzdeki dönemde açıklanması bekleniyor.

ZAM FARKLARI HESAPLARA YATIYOR

Emekli maaş zam farkları 6-7 Şubat tarihlerinde ödenecek. Bakan Vedat Işıkhan açıklamasında ''Ocak 2024 itibarıyla %49,25 oranında yükseltme yaptığımız SSK ve Bağ-Kur emeklilerimiz ile hak sahiplerinin aylık fark tutarlarını ödemeye başlayacağız. Ödemeler; SSK kapsamında emekli olan vatandaşlarımız için 6 Şubat'ta gerçekleştirilecek. Bağ-Kur kapsamında emekli olan vatandaşlarımız için 7 Şubat'ta gerçekleştirilecek" dedi.

2024 OCAK GÜNCEL EMEKLİ MAAŞI TABLOSU

Yüzde 49,25 zam oranı hesaplandığında ise maaş zamları şu şekilde oluştu: