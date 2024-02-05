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Emeklinin bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Masada iki farklı formül var

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Şu an 2 bin lira seviyesinde olan bayram ikramiyeleriyle ilgili 2 farklı formül üzerinde duruluyor. Bunlardan ilki ikramiyelerin 2 bin liradan 3 bin liraya çıkarılması, diğeri ise 2 bin liralık ikramiyelerin 5 bin lira olarak güncellenmesi.

Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda olmak üzere toplamda iki kere verilen bayram ikramiyelerinin 2024 yılında ne kadar zamlanacağı merak ediliyor. Enflasyondaki yükselişle birlikte artan hayat pahalılığı son olarak 2 bin lira olarak yatan emekli ikramiyesinde beklentileri çok yukarılara çıktı.

İKİ FORMÜL ÜZERİNDE DURULUYOR

Emeklinin bayram ikramiyesiyle ilgili masada 2 farklı formül bulunuyor. İlk formül ikramiyelere yüzde 50 zam yapılması yönünde. Buna göre emekli zammının 2 bin liradan 3 bin liraya çıkarılacak. Ancak bir diğer formül ise ikramiyelerin yüzde 150 zamla 5 bin liraya çıkarılması. Net kararın önümüzdeki dönemde açıklanması bekleniyor.

ZAM FARKLARI HESAPLARA YATIYOR

Emekli maaş zam farkları 6-7 Şubat tarihlerinde ödenecek. Bakan Vedat Işıkhan açıklamasında ''Ocak 2024 itibarıyla %49,25 oranında yükseltme yaptığımız SSK ve Bağ-Kur emeklilerimiz ile hak sahiplerinin aylık fark tutarlarını ödemeye başlayacağız. Ödemeler; SSK kapsamında emekli olan vatandaşlarımız için 6 Şubat'ta gerçekleştirilecek. Bağ-Kur kapsamında emekli olan vatandaşlarımız için 7 Şubat'ta gerçekleştirilecek" dedi.

2024 OCAK GÜNCEL EMEKLİ MAAŞI TABLOSU

Yüzde 49,25 zam oranı hesaplandığında ise maaş zamları şu şekilde oluştu:

  • 7 bin 750 TL emekli maaşı alan bir kişi yüzde 49,25 artışla birlikte 11.566 TL alacak.
  • 10 bin TL emekli maaşı alan bir kişi yüzde 49,25 artışla birlikte 14.925 TL TL alacak.
  • 13 bin 500 TL emekli maaşı olan bir kişinin yeni maaşı 20.148 olacak.
  • 15 bin TL emekli aylığı alan bir kişinin maaşı 22.387 seviyesine çıkacak.
  • 17 bin 500 TL emekli maaşı alan bir emeklinin maaşı yeni zam oranıyla birlikte 26.118 TL olacak.
Kaynak: Haberler.com / Ekonomi

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