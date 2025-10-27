Haberler

Emeklilikte ezberler bozuldu: Bir günle 17 yıl kaybedebilirsiniz

Emeklilikte ezberler bozuldu: Bir günle 17 yıl kaybedebilirsiniz
SGK uzmanı İsa Karakaş, emeklilik planlamasında yapılan hataların ileride ciddi mağduriyetlere yol açabileceğini vurguladı. Karakaş, genç çalışanları ve aileleri resmi SGK verilerine göre hareket etmeleri konusunda uyararak "EYT düzenlemesinde bir gün bile geç sigortalı olanlar 17 yıl bekledi" dedi.

  • 30 Nisan 2008 sonrası sigortalı olanlar için emeklilik yaşı kademeli olarak 65'e çıkıyor.
  • Emekli olup çalışmaya devam edenlerin maaşları kesilecek.
  • Son 7 yıl SSK'ya geçerek erken emekli olma formülü artık geçerli değil.
  • Bir gün geç sigortalı olanlar 17 yıl daha beklemek zorunda kalabilir.
  • 2015'te işe başlayan biri prim gününü 2035'te tamamlarsa 58 yaşında, 2048'de tamamlarsa 65 yaşında emekli olacak.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) mevzuatındaki yeni düzenlemeler, milyonlarca kişinin emeklilik planlarını kökten değiştirdi. Türkiye Gazetesi yazarı ve SGK Başmüfettişi İsa Karakaş, köşesinde kaleme aldığı "Emeklilikte ezberler değişti ama kimse farkında değil" başlıklı yazısında, sistemin artık çok daha karmaşık hale geldiğini vurguladı.

1 GÜNLE 17 YILINI KAYBETTİ

Karakaş, "EYT düzenlemesinde bir gün bile geç sigortalı olanlar 17 yıl bekledi" diyerek, erken planlamanın önemine dikkat çekti. Vatandaşların bilgi kirliliğinden uzak durarak doğrudan SGK'nın resmi açıklamalarına güvenmeleri gerektiğini belirten uzman, "Çocuklarınıza bırakacağınız en büyük miras, sağlam bir emeklilik planıdır" dedi.

YENİ DÖNEMDE 65 YAŞ KRİTİK EŞİK

Yazıya göre, 30 Nisan 2008 sonrası sigortalı olanlar için sistem tamamen değişti. Artık emeklilik yaşı kademeli olarak 65'e kadar çıkıyor. Örneğin 2015'te işe başlayan biri prim gününü 2035'te tamamlarsa 58 yaşında, ancak 2048'de tamamlarsa 65 yaşında emekli olabilecek. Aynı şekilde, 2024'te iş hayatına atılan bir esnaf da artık 65 yaşından önce emekli olamayacak.

"HEM EMEKLİ MAAŞI HEM MAAŞLI ÇALIŞMA DÖNEMİ BİTİYOR"

Yeni sistemde emekli olup çalışmaya devam edenlerin maaşları kesilecek. Böylece "hem emekli maaşı hem maaşlı çalışma" dönemi sona eriyor. Ayrıca, uzun yıllar kullanılan "Son 7 yıl SSK'ya geç, erken emekli ol" formülü de artık geçerli değil.

UZMANLARDAN NET UYARI

Karakaş, "Artık emeklilik yaşı, prim günü ve kazanç miktarını kulaktan dolma bilgilerle hesaplamak büyük risk" diyerek vatandaşları uyardı. Uzmanlara göre, sistemdeki bu sessiz değişimi fark etmeyenler emeklilik hayalini yıllarca ertelemek zorunda kalabilir.

