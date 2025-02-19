Emeklilerin bayram ikramiyesinin netleşeceği tarih kafaları karıştırdı

Emeklilerin 2025 yılı bayram ikramiyeleriyle ilgili beklentileri artarken, geçmiş yıllardaki artışlar ve mevcut ekonomik koşullar göz önüne alınarak son ihtimaller netleşiyor. Ocak ayı enflasyonunun da beklentileri aşmasının ardından emekli ikramiyelerinde artış ihtiyacı da yükseldi. Bu yılki bayramlarda ödenecek tutarlar henüz netleşmedi ancak netleşeceği tarih de karışıklığa neden oldu.

İKRAMİYELERİN NETLEŞECEĞİ TARİH MUALLAK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan geçen hafta yaptığı açıklamada, şu an için bir rakam telaffuz etmenin erken olduğunu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığındaki ekonomi kurmaylarıyla yapılacak görüşmeler sonrasında ikramiye artışıyla ilgili değerlendirmelerin yapılacağını belirtmişti. Bu sözlerin ardından gözler 21 Şubat tarihinde Giresun'da gerçekleştirilecek Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısına çevrilmişti. Emekli bayram ikramiyelerindeki artış oranının belirlenmesinin bu toplantıda netleşmesi bekleniyordu.

SON AÇIKLAMAYLA KAFALAR KARIŞTI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 21 Şubat'ta yapılacak olan Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) Toplantısı'nda gündeme gelecek konulara ilişkin konuştu. Yılmaz, emekli ikramiyesi zammının bu toplantıda gündeme gelip gelmeyeceği hakkındaki soru üzerine "Ekonomi Koordinasyon Kurulu bu durumun platformu değil. Genel ekonomi politikaların konusudur. Bu toplantı bölgesel kalkınma konulu toplantı" ifadelerini kullandı. Cevdet Yılmaz'ın bu açıklamasıyla kafalar iyice karıştı. Emekli ikramiyelerindeki artış oranının belirginleşeceği tarih yeniden bilinmezliğe büründü.