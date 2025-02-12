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Emeklilerin bayram ikramiyesi için gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilerin merakla beklediği Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyelerine ilişkin çalışma yapacaklarını belirtti. Işıkhan'ın bu açıklamasının ardından gözler, ortaya çıkacak ikramiye rakamını onaylaması için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevrilecek.

En düşük emekli maaşının Meclis'ten geçerek yasalaşmasının ardından, emekliye bayram ikramiyesi için ödenecek tutar merak konusu oldu. 3 Ocak'ta açıklanan enflasyon oranının %15,74 olması, ikramiye artışı beklentisini de gündeme getirdi.

Yeni yılda SSK, Bağ-Kur ve memur emekli maaşları netleşirken, emeklilere ödenecek bayram ikramiyesi için de beklentiler arttı. 2024 yılında 2 bin TL'den 3 bin TL'ye yükseltilen emekli bayram ikramiyelerinin, 2025'te artırılması gündemde. Bu konuda dün konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan "Emeklilerin bayram ikramiyesiyle ilgili çalışma yapacağız" dedi. Işıkhan, rakam söylemek için ise henüz erken olduğunu ifade etti.

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Emeklilerin 2025 yılı bayram ikramiyeleriyle ilgili beklentileri artarken, geçmiş yıllardaki artışlar ve mevcut ekonomik koşullar göz önüne alınarak son ihtimaller netleşiyor. Ocak ayı enflasyonunun da beklentileri aşmasının ardından emekli ikramiyelerinde artış ihtiyacı da yükseldi.

2018 yılında 1.000 TL olarak başlayan bayram ikramiyeleri, 2021'de 1.100 TL'ye, 2023'te 2.000 TL'ye ve 2024'te %50 artışla 3.000 TL'ye yükseltildi. Bu artış trendi, emeklilerin 2025 yılı için de benzer bir zam beklentisine girmesine neden oldu.

İŞTE MASADAKİ EN OLASI RAKAMLAR

Bayram ikramiyelerinde, maaşlara paralel oranda %15,75'lik bir artış yapılması durumunda, ikramiyelerin 3.472 TL'ye çıkması bekleniyor. Ancak bazı tahminler ikramiyelerin en az 3.500 TL, hatta 4.500 TL'ye kadar ulaşabileceğini öngörüyor.

GÖZLER CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DA

Emekli ikramiyelerine zam yapılıp yapılmayacağı henüz netleşmiş değil. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın da açıkladığı gibi yeni yıl ikramiyelerinin bütçeye getireceği ek yük de göze alınarak yapılacak çalışmanın ardından ortaya çıkacak olan yeni rakam Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayına sunulacak.

Emeklilerin bayram ikramiyesi için gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
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