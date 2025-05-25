Emeklilerin bayram ikramiyelerinde ödeme tarihleri belli oldu

Emeklilerin bayram ikramiyelerinde ödeme tarihleri belli oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SGK, Kurban Bayramı'nda yaklaşık 16 milyon emekli ve hak sahibine toplam 57,4 milyar lira ikramiye ödeyecek. Emekli ikramiyelerinin 2-4 Haziran tarihleri arasında hesaplara yatması bekleniyor.

Emeklilerin refahını artırmak için 2018'de uygulanmaya başlayan bayram ikramiyesiyle, emeklilere ve hak sahiplerine Ramazan ve Kurban bayramları olmak üzere yılda iki defa ödeme yapılıyor.

4 BİN LİRAYA YÜKSELTİLMİŞTİ

2018'de her bayram için 1000 lira olarak verilmeye başlanan ikramiye, 2021'de 1100 liraya, 2023'te 2 bin liraya, 2024'te 3 bin liraya, bu yıl için ise 4 bin liraya yükseltilmişti.

57,4 MİLYAR LİRA ÖDEME YAPILACAK

Ramazan Bayramı'nda 15,8 milyon kişiye toplam 57,2 milyar lira ikramiye ödeyen SGK, Kurban Bayramı'nda yaklaşık 16 milyon emekli ve hak sahibine toplam 57,4 milyar lira ikramiye ödemesi yapılacak.

2-4 HAZİRAN TARİHLERİNDE HESAPLARA YATACAK

Kurban Bayramı'nda SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı mensuplarının hesabına yatırılacak ikramiyeler için ödeme takvimi de belli olmuş durumda. Emeklilerin ikramiye ödemelerinin 2-4 Haziran tarihleri arasında hesaplara yatması bekleniyor.

Öte yandan, SGK'nin 2018-2024 yıllarındaki bayramlarda emekliye toplam ikramiye ödemesi 252,1 milyar lira olarak gerçekleşmişti.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Ekonomi
5 bin tonluk savaş gemisi Kim'in gözleri önünde düştü

5 bin tonluk savaş gemisi Kim'in gözleri önünde düştü
İstanbul'da anlaşmaya varılmıştı! Rusya-Ukrayna arasındaki en büyük esir takası tamamlandı

Rusya-Ukrayna arasındaki en büyük esir takası tamamlandı
İsrail protestosuna polis müdahalesi! Görüntüler Emniyet'i harekete geçirdi

Ankara Emniyeti'ni harekete geçiren görüntü! Yerlerde sürüklediler
Türkiye hayvancılıkta Avrupa'nın lideri oldu

Fransa'yı geride bırakan Türkiye, Avrupa'da zirvede
Ticaret Bakanlığı'ndan 5 milyar 250 milyon liralık 'tarihi' uyuşturucu operasyonu

5.2 milyar liralık tarihi operasyon! Hepsi X-Ray taramasında yakalandı
500

Yorumlar (5)

Haber YorumlarıÖmer:

Emekliler yaşadınız yine, bayramınız bayram olacak. Bedavadan kaptınız yine 4000 TL' yi.

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıÖmer:

Verirse Reis verir.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıÖmer:

Emekliler büyük müjde.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıÖmer:

Bayrama 2 gün kalamı ödeme yapılır. Yatırın 1 hafta önce millet tepe tepe harcasın, kurbanlıklarını alsın.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet Aydın:

İmam-hatip korkusundan iç edilen para emekliyi abat ederdi Emekliyi rezil ettiniz Ulan koltuk senin yüzünden ne kafalar gitti

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Cennet Adana'dadır' diyen profesörün sözleri büyük tartışma yarattı

"Cennet o ilimizdir" diyen profesörün sözleri büyük tartışma yarattı
Fenerbahçelilere müjde! Dev final şifresiz yayınlanacak

Fenerbahçelilere müjde! Dev final şifresiz yayınlanacak
Emekli polis memuru, eski eşini tabancayla öldürüp intihara kalkıştı

Eski eşini başından vurdu, ekipleri görünce kendine sıktı
Narin Güran'ın ailesini ziyaret eden Gergerlioğlu'ndan ezber bozan sözler: İki kişi masum

Narin'in ailesini ziyaret eden DEM'li vekil ezber bozdu: İkisi masum
Halı sahada kalp krizi geçirip hayatını kaybetti

İnfial yaratan görüntü! Maçın bitimine 5 dakika kala yere yığıldı
Ve Meclis'e geldi! Trafik cezaları sil baştan değişiyor, işte madde madde yeni liste

Cezalar sil baştan değişiyor, işte madde madde yeni liste
Konya'da büyük fuhuş operasyonu: 21 şüpheli tutuklandı, 74 kadın kurtarıldı

Yer: Konya! Hepsi fuhuştan tutuklandı
İki üniversite mezunu, yaptığı işi duyan şaşırıyor

İki üniversite mezunu, yaptığı işi duyan şaşırıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.