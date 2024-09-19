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Resmi açıklamayla inceleme iddiaları yalanlandı

Resmi açıklamayla inceleme iddiaları yalanlandı
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Son zamanlarda emeklilerin banka hesaplarının incelenip incelenmediği konusu gündemde yer alıyor. Bu durum, emekliler arasında endişe ve merak uyandırdı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı böyle bir incelemenin olmadığını bildirdi.

Emeklilerin mali durumunun tespiti amacıyla banka hesaplarının incelemeye alındığı iddialarına Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi son noktayı koydu. Söz konusu iddiaların asılsız olduğu vurgulandı.

"İDDİALAR TAMAMEN ASILSIZ"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı basın yayın organlarında yer alan, "Emeklilerin banka hesaplarına inceleme başlatıldı. Son 5 yıl geriye dönük kontrol ediliyor" iddiasının doğru olmadığını bildirdi. Yapılan açıklamada, "Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından bazı emeklilerin hesaplarının üçüncü şahıslar veya şirketler tarafından kullanıldığına dair bulgulara ulaştığı bilgisi tamamen asılsızdır" denildi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden yapılan açıklamada, "Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bazı emeklilerin hesaplarının üçüncü şahıslar veya şirketler tarafından kullanıldığına dair bulgulara ulaştığı" bilgisinin asılsız olduğu belirtildi.

Bakanlıkça, emeklilerin banka hesaplarına yönelik herhangi bir inceleme başlatılmadığının altı çizilen açıklamada, "Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz." ifadelerine yer verildi.

Açıklama şöyle:

"Bazı basın yayın organlarında yer alan, 'Emeklilerin banka hesaplarına inceleme başlatıldı. Son 5 yıl geriye dönük kontrol ediliyor.' iddiası doğru değildir.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından bazı emeklilerin hesaplarının üçüncü şahıslar veya şirketler tarafından kullanıldığına dair bulgulara ulaştığı bilgisi tamamen asılsızdır.

Bakanlıkça, emeklilerin banka hesaplarına yönelik herhangi bir inceleme başlatılmamıştır.

Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz."

Haberler.com / Abdurrahman Yazıcı - Ekonomi

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Yorumlar (1)

Temel Temel:

İncelesinler hiç sıkıntı yok incelesinlerki emeklinin düştüğü durumu ev kirası faturalar.. verdikleri maaşı aştığını görsünler. belki biraz merhamete insafa gelirler.

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