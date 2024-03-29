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Emekliye trende yüzde 10 indirim uygulaması başladı

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2024 Emekliler Yılı kapsamında bakanlığa ait trenlerde emeklilerin yüzde 10 indirimli seyahat edeceğini açıkladı.

EMEKLİLERE TREN BİLETLERİNDE YÜZDE 10 İNDİRİM

Bakan Uraloğlu, "Emeklilerimizin ekonomik, konforlu ve rahat bir şekilde seyahatlerini sağlamak üzere yüksek hızlı, ana hat ve bölgesel trenlerimizde yüzde 10 indirim uygulamasını başlatıyoruz." sözleri ile müjdeyi duyurdu.

Bu gece başlıyor: Emekliye trende yüzde 10 indirimUlaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu

EMEKLİ OLDUĞUNU GÖSTEREN BELGE YETERLİ OLACAK

Bu gece yarısından itibaren emeklilere yönelik uygulanmaya başlayacak olan yüzde 10 indirimden faydalanmak için e-devlet üzerinden veya bir resmi kurumdan alınacak emekli olunduğunu gösteren belge yeterli olacak. Söz konusu indirim tüm emeklileri kapsarken, yıl boyunca geçerli olacak.

BAYRAMDA TRENLERE EK SEFER

Uraloğlu ayrıca, yaklaşan Ramazan Bayramı nedeniyle artan yolcu talebini karşılamak için gerekli önlemlerin alındığını da söyledi. Bakan Uraloğlu açıklamasında, bayram tatili ve okullardaki ara tatili kapsayan 5 -15 Nisan tarihleri arasında ek yüksek hızlı tren seferleri ve diğer trenlerde kapasite artışına gidildiğini belirtti. Uraloğlu, "Yüksek hızlı tren hatlarında 5 Nisan'dan itibaren başlayacak ek seferlerle 18 bin 84 koltuk kapasitesi artışı sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Bu gece başlıyor: Emekliye trende yüzde 10 indirim

Öte yandan ek seferlerle birlikte günlük karşılıklı sefer sayısı, Ankara-İstanbul hattında 13'ten 14'e, Konya-İstanbul hattında 4'ten 5'e yükselecek. Ankara-Konya hattında cuma ve pazar günlerine ek olarak cumartesi için de sefer konulacak. Yüksek hızlı trenlerdeki yeni seferler tatil dönemi sonrasında da devam edecek.

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi

Abdülkadir Uraloğlu Ulaşım Yaşam Ekonomi Haberler

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Yorumlar (16)

Damla Sengul:

yüzde 10 çok olmuş yüzde 1 yapsaydınız indirimi.

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Metehan Eryilmaz:

Emekliler yılı diye bol bol vermişler.

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sade vatandaş:

emeklileri o kadar düşünüyorlarsa indirim yerine insana yaraşır bir maaş versinler

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yanıt3
Harun EROĞLU:

Ooo tamam 10 bin tl maaş ile Türkiye turu yapılır. İyikin % 10 indirim olmuş, yoksa nasıl gezecektik Ülkeyi

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İlhan bal:

Ben ülkeyi yönetiyor olsaydım yaşlı emekli olsun olmasın ücretsiz yapardım

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Cafer KILIÇ:

Emekli yaşadı

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Emre Alemdar:

65 yaş üstü e olanların her tür seyahat aracına ücretsiz bedava binmesi lazım uçak tren dahil Sadece emekli diye ayırmak olmaz Biraz adaletli olun..

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Dadaş Erzurumlu:

Komedi başladı

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Ahmet Akyel:

Bol bol gezin emekliler.Yılınız mübarek olsun.

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Akın aşcı:

Tam oldu şimdi heryere bakanlığa bağlı trenlerle gideriz köydeki emeklilerde trene biner ozaman bütün emekliler eşit haklardan yararlanır

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