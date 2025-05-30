Emeklilere Kurban Bayramı İkramiyesi 31 Mayıs'ta Başlıyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilerin bayram ikramiyesi ödemelerinin 31 Mayıs ile 4 Haziran tarihleri arasında banka hesaplarına yatırılacağını duyurdu.

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Emekli vatandaşlarımızın bayram ikramiyesi ödemeleri Kurban Bayramı öncesinde 31 Mayıs ile 4 Haziran tarihleri arasında banka hesaplarına yatırılacak. Emekli ve hak sahiplerimize toplamda 57,4 milyar lira bayram ikramiyesi ödemesi gerçekleştirilecek. 4 (b) (Bağ-Kur) kapsamında gelir/aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 31 Mayıs tarihinde, 4 (c) (Emekli Sandığı) kapsamında aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 1 Haziran tarihinde, 4 (a) (SSK) kapsamında gelir/aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 2-3-4 Haziran tarihlerinde ödenecek" ifadelerini kullandı. - ANKARA