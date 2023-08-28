Emeklilere Ara Zam Talebi: En Düşük Emekli Aylığı 15 Bin Liraya Çıkarılmalı

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, emeklilerin ara zam beklentisine ilişkin açıklamalarda bulundu. Ergün, emeklilere memurlar gibi 8 bin 77 liralık seyyanen zam yapılması ve en düşük emekli aylığının 15 bin liraya çıkarılması gerektiğini belirtti.

TÜED Erzurum Şube Başkanı Zekeriya Araz, "Emeklilerimiz için acil tedbirlerin alınması kaçınılmaz olmuştur" dedi.

Hükümetin yaptığı yüzde 25'lik zammın kök maaşa yansıması ve emeklilerin beklentilerine cevap vermemesi büyük tepkilere neden olmuştu. Başta emekliler olmak üzere muhalefet kanadı da yapılan zammı "komik" olarak değerlendirmişti. Türkiye Emekliler Derneği Erzurum Şube Başkanı Zekeriya Araz, "emekliler olarak gözümüzü ekim ayına çevirdik. Ağır yaşam koşulları karşısında emeklilerimiz resmen sefilleri oynar duruma geldi. Hükümet'ten bir an önce acil tedbirlerin alınmasını istiyoruz" dedi.

Zekeriya Araz: "Emekliye de memurlar gibi 8 bin 77 lira seyyanen zam verilmeli"

Türkiye Emekliler Derneği Erzurum Şube Başkanı Zekeriya Araz, emeklilerin ara zam beklentisine ilişkin "Memurlara temmuz ayından geçerli olmak üzere 8 bin 77 lira seyyanen zam verilmişti. Ekim ayında yapılması beklenen düzenleme ile emekliye de memurlar gibi 8 bin 77 liralık seyyanen zam verilmeli. En düşük emekli aylığı da 15 bin liraya çıkarılmalı" açıklamasını yaptı.

Dernek Başkanı Araz, "Ekim ayında yapılması beklenen düzenleme ile emekliye de memurlar gibi 8 bin 77 liralık seyyanen zam verilmeli. Ayrıca emeklinin taban aylığı olan 7 bin 500 lira yetersiz kaldı. En düşük emekli aylığı da 15 bin liraya çıkarılmalı. Emekli, dul ve yetimlerimiz her geçen gün ağırlaşan ekonomik şartlar altında adeta nefes alamaz hale gelmiştir. Emeklilerimizin serzenişlerinin farkında olan sayın Cumhurbaşkanımız birkaç gün önce, ekimde Meclis açılır açılmaz bu konuda gerekenin yapılacağını; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Vedat Işıkhan, gereken talimatı Cumhurbaşkanımızdan aldıklarını ve ekim ayında gerekenin yapılacağını; Sayın Binali Yıldırım, Meclis açılır açılmaz 7 bin 500 lira alanlar başta olmak üzere bütün emeklilerle ilgili ciddi bir çalışma, iyileştirme yapılacağını söylemişlerdir.

"Acil tedbirlerin alınması kaçınılmazdır"

Tabii ki bu açıklamalar emekli topluluğumuzda büyük bir beklenti oluşturmuştur ancak her geçen gün emeklilerimizin kayıplarının telafisi daha da zorlaşmaktadır. Alım gücümüz giderek erimekte, bir emekli aylığı, bir aylık ev kirasının yarısını bile ödeyemez hale gelmektedir. Sağlık harcamalarına yetişemez hale gelen emekli, dul ve yetimlerimiz artık sağlıklı beslenme sorunları da yaşamaktadır. Art arda gelen zamlar emeklinin soluğunu kesmiştir. Acil tedbirlerin alınması artık kaçınılmaz olmuştur." dedi. - ERZURUM