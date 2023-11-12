Emekliler, verilen ikramiyeye tepki gösterdi

UĞUR İSTANBULLU

Artvin'de yaşayan emekliler, bir defaya mahsus verilen 5 bin liralık ikramiyeye tepki gösterdi. Emekli Orhan Yavuz "Piyasadaki zamlara karşı bize vermesin o ikramiyeyi, istemiyorum ben o ikramiyeyi. O ikramiyeyi bana veriyor ama sana vermiyor. Sana veriyor ama bu kez de bana vermiyor. Ben de bu yüzden bu parayı istemiyorum. Halkı kandırmasınlar ve gerçekleri konuşsunlar" dedi.

Artvin'de yaşayan emekliler, Cumhuriyet'in 100. yılı nedeniyle, sadece çalışmayan emeklilere bir defaya mahsus verilecek olan 5 bin liralık ikramiyeye tepki gösterdi.

İşçi emeklisi Mustafa Erol "Mümkün mü verdikleri maaşla geçinmek? Bugün piyasaya baktığımızda ev kirası olmuş 10 bin lira. Emekliler alıyor 5-6 bin lira. Şimdi de bunları ayırıyorlar ikramiye verirken. ÇKS belgesi olanlara ikramiye yok, ek iş yapanlara ikramiye yok. Emeklileri bile kutuplaştırdılar, ayrıştırdılar. Maaşlara zam gelse ne olacak, önümüzdeki sene ne olacak? Mesele o zaten. Paramız pul oldu. Gürcistan parası, bizim paranın değerini geçti. Bulgaristan parası da bizim paramızdan değerli. Paramız değer kaybetti. Bizim alım gücümüz düştü aşağıya doğru" dedi.

"VERDİKLERİ İKRAMİYEYİ DE VERMESİNLER İHTİYACIMIZ YOK"

Emekli Cevdet Bayraktar "Emekliye verdiği maaş belli. Benim sigara parama yetmiyor verdikleri maaş. Şimdi verdikleri ikramiyeyi de vermesinler ihtiyacımız yok" diye konuştu. Emekli Orhan Yavuz "Piyasadaki zamlara karşı bize vermesin o ikramiyeyi, istemiyorum ben o ikramiyeyi. O ikramiyeyi bana veriyor ama sana vermiyor. Sana veriyor ama bu kez de bana vermiyor. Ben de bu yüzden bu parayı istemiyorum. Halkı kandırmasınlar ve gerçekleri konuşsunlar" dedi.

İşsiz genç "Erzurum'dan Artvin'e geldim inşaatta iş bakıyorum ama maalesef yok. Evet piyasayı görüyorsunuz bakın çalışamıyoruz işte iş de yok ve çalışsak da zaten geçinemiyoruz" diye konuştu.