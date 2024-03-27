Kamu Bankasında Altyapı Sorunu: Emekliler Promosyon Başvurusunda Problemler Yaşıyor

Kamu bankasında yaşanan altyapı sorunu nedeniyle emekliler, promosyon başvurusunda problemler yaşıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, kamu bankaları için yeni emekli promosyon rakamlarını açıklamasının ardından emekliler, kamu bankalarına başvurmaya başladı. Ancak emeklilerin, promosyon başvurusunda bankaların altyapı sorunuyla karşılaştığı görüldü. Kamu bankasının web sitesinde mobil şubeden emekli maaşının taşınabildiğini belirtilirken, mobil şubeye girildiğinde ise gerçek şubeye başvurulması gerektiği söyleniyor. - İSTANBUL