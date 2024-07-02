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Emekliler ne kadar zam alacak? İşte 10 farklı senaryoya göre ortaya çıkan rakamlar

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Emekli ve memurun gözü yarın TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon farkına çevrilmiş durumda... Veri açıklanmadan önce emekli maaşlarındaki beklentilerde 10 farklı senaryo üzerinden hesaplandı.

Her yıl iki kez ocak ve temmuz dönemlerinde maaşlarına zam alan emekliler, 2024 yılının ilk 6 aylık dönemi için yüzde 49,25 oranında maaşlarına zam almıştı. Ocak, şubat, mart, nisan ve mayıs ayları için açıklanan enflasyon verisiyle birlikte 5 aylık enflasyon farkı 22,72 olarak açıklandı. Böylelikle emekliler mayıs ayı itibarıyla yüzde 22,72 enflasyon farkını şimdiden hak etmiş oldu.

ANKETE GÖRE YÜZDE 25,81

Son yapılan Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre 6 aylık enflasyon yüzde 25,81 olarak hesaplandı. Bu hesaplamalar temmuz ayında açıklanacak olan haziran ayı enflasyonuyla aynı doğrultuda gelirse eğer emeklilerin alacağı zam oranı, enflasyon farkına bağlı olarak yüzde 25,81 olacak.

KÖK MAAŞ ALANLAR NE YAPACAK?

Kök aylığı 7 bin 500 bin liranın altında olanların maaşları, zamma rağmen 10 bin lirayı aşmadığı takdirde en düşük emekli maaşı uygulamasından yararlanmaya devam edecek. Kök maaşı 7 bin 500 lira olan bir emeklinin aylığına yüzde 25 zam oranı geldiğinde maaşı 9 bin 375 liraya çıkacak ve en düşük maaşa tamamlamak için eksik olan 625 lirası Hazine'den tamamlanacak.

OLASI SENARYOLAR

2024'ün "Emekliler Yılı" olması da düşünüldüğünde bir refah payı getirilebileceğinden hareketle 10 bin lira üzerinden maaşlarda 10 farklı senaryo şöyle oluştu;

  1. Yüzde 25 zamla emekli maaşı: 12 bin 500 lira
  2. Yüzde 26 zamla emekli maaşı: 12 bin 600 lira
  3. Yüzde 26,5 zamla emekli maaşı: 12 bin 650 lira
  4. Yüzde 27 zamla emekli maaşı: 12 bin 700 lira
  5. Yüzde 27,5 zamla emekli maaşı: 12 bin 750 lira
  6. Yüzde 28 zamla emekli maaşı: 12 bin 800 lira
  7. Yüzde 28,5 zamla emekli maaşı: 12 bin 850 lira
  8. Yüzde 29 zamla emekli maaşı: 12 bin 900 lira
  9. Yüzde 29,5 zamla emekli maaşı: 12 bin 950 lira
  10. Yüzde 30 zamla emekli maaşı: 13 bin lira
Kaynak: Haberler.com / Ekonomi

Enflasyon farkı Zam Finans Yaşam Ekonomi Güncel Haberler

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Yorumlar (15)

isa kızmaz:

Çok komik Yemin ederim insanı ağlatacaklar. Onlar çocuklarına harçlık olarak bile 10bin lirayı layık görmüyorlar. Bize kayık görülene bak????

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mehmet:

bence emekliye para bile vermesinler. bunları başa emekliler getirdi. ceremesinide çeksinler.

yanıt0
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murat dural:

Yani bu senaryolar utanç verici.

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Umit Poyraz:

sadaka dağıtmaya devam

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4
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Casus:

Bunun neresi haber! 6 aydan beri her gün emekli şu kadar bu kadar zam alacak diye emeklilerle dalga geçiyorsunuz!

44
0
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Burhan Korkmaz:

kıytırık bir ev kirası 20 bin tl şehiriçi ulaşım olmuş 20 tl 1 kg peynir olmuş 300 tl bie emekli maaşı en az 20 bin olmalı en azından belki kirsını ödeyebilir diğer ihtiyaçları içinde ölünceye kadar çalışmaya devam..

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murat dural:

Yazıklar olsun insan Memleketin bu halinde bu zammı söylemeye utanır .Elektriğe %38 zam diyebiliyorlar.

28
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YalancıSavar:

Böyle zam usulü olmaz. Sistem yanlış... Bu şekilde yüksek emekli maaşı alanlara gelecek zam en az maaş alandan fazla gelir. 30 bin lira üstü maaş alanlara zam yapmayın. En alt kademedeki lere zam yapın sadece

11
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ŞENER Öztürk:

Ne analiz olmuş ama hatta bu analizi, 31,32...35....50ye kadar çıkarıp, bize nasıl bir süper zekaya sahip olunduğu gösterilebilinirdi.

5
0
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MURAT AKYOL:

Bu iktidarı Allaha havale ediyorum..

4
0
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