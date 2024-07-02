Emekliler ne kadar zam alacak? İşte 10 farklı senaryoya göre ortaya çıkan rakamlar

Her yıl iki kez ocak ve temmuz dönemlerinde maaşlarına zam alan emekliler, 2024 yılının ilk 6 aylık dönemi için yüzde 49,25 oranında maaşlarına zam almıştı. Ocak, şubat, mart, nisan ve mayıs ayları için açıklanan enflasyon verisiyle birlikte 5 aylık enflasyon farkı 22,72 olarak açıklandı. Böylelikle emekliler mayıs ayı itibarıyla yüzde 22,72 enflasyon farkını şimdiden hak etmiş oldu.

ANKETE GÖRE YÜZDE 25,81

Son yapılan Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre 6 aylık enflasyon yüzde 25,81 olarak hesaplandı. Bu hesaplamalar temmuz ayında açıklanacak olan haziran ayı enflasyonuyla aynı doğrultuda gelirse eğer emeklilerin alacağı zam oranı, enflasyon farkına bağlı olarak yüzde 25,81 olacak.

KÖK MAAŞ ALANLAR NE YAPACAK?

Kök aylığı 7 bin 500 bin liranın altında olanların maaşları, zamma rağmen 10 bin lirayı aşmadığı takdirde en düşük emekli maaşı uygulamasından yararlanmaya devam edecek. Kök maaşı 7 bin 500 lira olan bir emeklinin aylığına yüzde 25 zam oranı geldiğinde maaşı 9 bin 375 liraya çıkacak ve en düşük maaşa tamamlamak için eksik olan 625 lirası Hazine'den tamamlanacak.

OLASI SENARYOLAR

2024'ün "Emekliler Yılı" olması da düşünüldüğünde bir refah payı getirilebileceğinden hareketle 10 bin lira üzerinden maaşlarda 10 farklı senaryo şöyle oluştu;