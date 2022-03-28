Emekliler bayram öncesi heyecanla bekliyor! İşte ikramiye zammı için konuşulan rakamlar
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Asgari ücrete yapılan rekor zam ve hayat pahalılığı nedeniyle bir zam beklentisi de emekli ikramiyeleri için oluştu. Zamlı ikramiyeler için bazı rakamlar ortaya atılmaya başlanırken, ikramiyelerin 1.500 ile 1.750 lira arasına çıkarılacağı konuşuluyor. Ancak bunlar şu an için sadece beklenti. Net rakam hükümet kanadından gelecek resmi açıklamadan sonra belli olacak.
Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala, emekli ikramiyelerine zam yapılıp yapılmayacağı merak konusu oldu. Milyonlarca emekli hükümet kanadından gelecek güzel haberi bekliyor.
Asgari ücrete sene başında yapılan yüzde 50'lik rekor artış ve temmuzda ikinci zam konuşulurken, "Acaba emekli ikramiyelerine de zam olur mu?" sorusu gündeme geldi. Konu hakkında henüz resmi bir açıklama gelmezken, hayat pahalılığı nedeniyle ciddi bir zam beklentisi oluştu.
Emekli ikramiyelerine son olarak 2021 yılında zam yapıldı. 1.000 lira olan ikramiyeler 100 liralık zamla 1.100 liraya çıkarıldı. Ancak o tarihten bu zamana kadar herhangi bir düzenleme yapılmadı.
Emekli ikramiyelerine zam beklentisi bir hayli güçlenirken, zamlı ikramiyeler için ortaya rakamlar atılmaya başlandı. Emekli ikramiyelerinin 1.500 ile 1.750 lira arasında olması bekleniyor. Daha yüksek rakamlardan da bahsedenler var. Ancak bunlar sadece beklentiler. Net rakam için hükümet kanadından resmi bir açıklama gelmesi bekleniyor.
Sizce Asgari Ücrete ikinci zam yapılmalı mı? #AsgariÜcret | #Zam— Haberler (@Haberler) March 25, 2022