Emekli ve memurun dört gözle beklediği ocak zammı hesaplandı

2026 Ocak ayında memur ve emekli maaşlarına yüzde 16–18 oranında zam ve 1.000 TL taban fark yapılması bekleniyor. Seyyanen zamma ise bu yıl da yer verilmeyeceği öngörülüyor. Artan gıda ve barınma maliyetleri karşısında bu artışın alım gücünü korumakta yetersiz kalabileceği değerlendiriliyor.

Eylül 2025 itibarıyla açıklanan TÜFE oranı yüzde 3,23 olurken, üç aylık kümülatif artış yüzde 7,5 olarak duyuruldu. Bu veriler doğrultusunda memur maaşlarında yüzde 13,64'lük artış ve 1.000 TL taban farkı şimdiden kesinleşmiş durumda. Yıl sonu enflasyon beklentilerine göre, Ocak 2026 zammının yüzde 16,5 ila 18,5 bandında gerçekleşmesi bekleniyor. Bu oran, hem memurlar hem de emekliler için enflasyona yakın bir artış anlamına geliyor.

"VATANDAŞ HALA MARKET KASASINDA İNLİYOR"

SGK Başuzmanı İsa Karakaş, yaptığı değerlendirmede ekonomik tabloya da dikkat çekti. Karakaş, "Temel gıda ve konut fiyatlarındaki artış, alım gücünü ciddi biçimde düşürdü. Vatandaş hala market kasasında inliyor" ifadelerini kullandı.

BAZI KAMU ZAMLARI ERTELENEBİLİR

Hükümetin 2025 sonu için yüzde 30'un altında enflasyon hedefi bulunduğunu hatırlatan Karakaş, resmi hedefin yüzde 28,5, TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki beklentinin ise yüzde 29,86 olduğunu belirtti. "Yeter ki yüzde 30'u aşmasın" diyen Karakaş, son çeyrekte bazı kamu zamlarının ertelenebileceğini, bu durumun ocak zammının nihai oranını etkileyebileceğini söyledi.

"2008 SONRASI MEMURLAR..."

Karakaş, açıklamalarında yeni sistemdeki memurlara da değindi. 2008 sonrası SGK sistemine dahil olan memurların 2033'ten önce emekli olamayacağını vurguladı. Bu nedenle analizinin "eski sistem" memur emeklileri üzerinden yapıldığını belirten Karakaş, yeni düzenlemenin genç memurlar için daha uzun çalışma süresi anlamına geldiğini ifade etti.

SEYYANEN ZAM BEKLENTİSİ AZALDI

Kasım ve aralık ayı enflasyon verileriyle birlikte ocak zammı tamamen netleşecek. Ancak mevcut tabloya göre, yüzde 16–18 arası maaş artışı ve 1.000 TL taban farkı neredeyse kesinleşmiş durumda. Seyyanen zam konusunda ise Karakaş, "Bu yıl da beklentiler karşılanmayacak gibi görünüyor" ifadelerini kullandı.

Uzmanlara göre, artan gıda ve barınma maliyetleri karşısında yüzde 18'e varan maaş artışı reel kayıpları telafi etmekte yetersiz kalabilir. Ocak zammının ardından hükümetin ek vergi düzenlemeleri veya destek paketleri üzerinde çalışabileceği de konuşuluyor.

Olgun Kızıltepe
