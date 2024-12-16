Emekli ve memur maaş zammı için masada 3 ihtimal var

Hem memurların hem de emeklilerin zammı için enflasyon oranı yüksek enflasyon karşısında büyük bir öneme sahip. Memur ve emekli zammını belirleyecek son bir veri kaldı. Aralık ayında enflasyonun yüzde 2 ile 3 arasında bir oranda olması bekleniyor.

Asgari ücretli, emekli ve memur yeni yılda alacakları zammı merakla bekliyor. Asgari ücret zammı Asgari ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenecek. İlk toplantısını 10 Aralık'ta gerçekleştiren komisyon, ikinci toplantıyı bugün yapıyor.

Memur ve emekli zammında ise enflasyon oranları belirleyici olacak. SSK ve BAĞ-KUR emeklileri 2024'ün ikinci yarısına ilişkin 6 aylık enflasyona göre zam alacak. Memur ve memur emeklileri ise 2025'in ilk yarısında toplu sözleşmeden gelen yüzde 6'lık zam ve enflasyon farkını alacak.

5 AYLIK ENFLASYONA GÖRE ZAM ORANI NE?

Aylık enflasyon temmuzda yüzde 3,32, ağustosta yüzde 2,47, eylülde yüzde 2,97, ekimde 2,88, kasımda ise yüzde 2,24 geldi. Temmuz-kasım aylarını kapsayan 5 aylık enflasyona göre SSK ve BAĞ-KUR emeklileri yüzde 14,57'lik zammı şimdiden garantiledi.

Memur ve memur emeklileri ise yüzde 6'lık toplu sözleşme zammına yüzde 4,15'lik enflasyon farkının eklenmesiyle yüzde 10,4'lük zammı cebine koydu.

ARALIK ENFLASYONU İÇİN TAHMİNLER NE?

Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla memur ve emekliye yapılacak zam kesinleşecek. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre aralık ayında enflasyonun yüzde 2 ila 3 arasında gelmesi bekleniyor.

Aralık enflasyonu yüzde 2 olursa:

Yıllık enflasyon: Yüzde 45,76

2024'ün 2. yarısına ait enflasyon: Yüzde 16,86

SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin zammı: Yüzde 16,86

Memur Zammı : Yüzde 12,86

Aralık enflasyonu yüzde 2,5 olursa:

Yıllık enflasyon: Yüzde 46,46

2024'ün 2. yarısına ait enflasyon: Yüzde 17,81

SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin zammı: Yüzde 17,81

Memur zammı: Yüzde 13,81

Aralık enflasyonu yüzde 3 olursa:

Yıllık enflasyon: Yüzde 47,19

2024'ün 2. yarısına ait enflasyon: Yüzde 18

SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin zammı: Yüzde 18

Memur zammı: Yüzde 14