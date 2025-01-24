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Emeklilerin zam farkı ödemesi hesaplara yatıyor

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların 2025 yılı zam farkları ile Harp ve Vazife Malullüğü aylığı alan vatandaşlarımızın 2024 yılı ek ödemelerini bugün hesaplarına yatırıyoruz." ifadelerini kullandı.

2025 Ocak-Haziran dönemi memur ve emekli maaşlarının belli olmasının ardından zamlı maaş farklarının ne zaman hesaplara yatırılacağı merak ediliyordu. Emekli sandığı kapsamında aylık alanların 2025 yılı zam farkları ödemesinin bugün yapılacağı öğrenildi.

BAKAN IŞIKHAN DUYURDU

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların 2025 yılı zam farkları ile Harp ve Vazife Malullüğü aylığı alan vatandaşlarımızın 2024 yılı ek ödemelerini bugün hesaplarına yatırıyoruz." ifadelerini kullandı.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI MAAŞ FARKI NE KADAR?

En düşük emekli aylığı, 2025 yılı itibarıyla 12 bin 500 liradan 14 bin 469 liraya yükseldi. Bu kapsamda taban maaş alan emekliler, 14.469 TL ile 12.500 TL arasındaki fark olan 1.969 TL tutarında ek ödeme alacak.

2025 EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLDU?

SGK ve Bağ-Kur emeklileri temmuz ayı için yüzde 3,32, ağustos ayı için 2,47, eylül ayı için 2,97, ekim ayı için 2,88, kasım ayı için 2,24 ve aralık ayı için yüzde 1,03 enflasyon farkını hak etmiş oldu. Böylelikle emeklilere yüzde 15,75'lik zam yapıldı.

Emeklilerin zam farkı ödemesi hesaplara yatıyor
Haberler.com / Mahmut Ekinci - Ekonomi
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Milyonların beklediği zam farkı hesaplara yatıyor
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Yorumlar (14)

Haber YorumlarıF. Güler:

çok büyük iş yaptınız birde övünerek yatırıyoruz diyorsunuz ....

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Haber YorumlarıAhmet Melih ALEMDAR:

Heyecandan elim ayağım titriyor. Yatana kadar düşüneyim acaba ne alsam farkla

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Haber YorumlarıVakkas Şahan:

Harca harca bitmez yuh size halkına düsman iktidar

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Haber Yorumlarıgökhan yıldırım:

emeklinin gazoz kapaklarini veriyoruz der gibi.....

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Haber YorumlarıKadir Yıldırım:

Sayın bakan adamların hakettikleri parayı yatırıyorsunuz adam 30 sene bagkur ödemiş yatırdığı parayı veriyoruz desen daha mantıklı olurdu bence

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Haber YorumlarıAhmet Yazıcı:

bir markette bir kasiyerin tek hamlede alacagı ödeme için yapılan habere bak sen

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Haber YorumlarıHalil null:

Oley öyle bir zam yaptılar ki ödeye ödeye bitiremezler. Ağlanacak halimize gülüyorum. Kafayı yedik

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Haber YorumlarıUğur Duyar:

Bir çalısan olarak bu ay 29000 tl olacak emekli aylıgımı 21000 tl ye düşürdüler. Asgari ücretin 2.5 katı prim ödeyen biriyim. Aramızda çok az bi fark var. Bu nası adalet kul hakkı yeniyor. Benim gibi milyonlarca insanı madur ettiler. Allah'a havale ediyorum

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Haber YorumlarıÜmit TV:

bu millet yine uyanmaz

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Haber YorumlarıSinan Bulduk:

Vermeyin artık şu emekliye para filan yeter , olanla idare etsinler yada köylerine dönsünler..

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