Emeklilerin zam farkı ödemesi hesaplara yatıyor

2025 Ocak-Haziran dönemi memur ve emekli maaşlarının belli olmasının ardından zamlı maaş farklarının ne zaman hesaplara yatırılacağı merak ediliyordu. Emekli sandığı kapsamında aylık alanların 2025 yılı zam farkları ödemesinin bugün yapılacağı öğrenildi.

BAKAN IŞIKHAN DUYURDU

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların 2025 yılı zam farkları ile Harp ve Vazife Malullüğü aylığı alan vatandaşlarımızın 2024 yılı ek ödemelerini bugün hesaplarına yatırıyoruz." ifadelerini kullandı.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI MAAŞ FARKI NE KADAR?

En düşük emekli aylığı, 2025 yılı itibarıyla 12 bin 500 liradan 14 bin 469 liraya yükseldi. Bu kapsamda taban maaş alan emekliler, 14.469 TL ile 12.500 TL arasındaki fark olan 1.969 TL tutarında ek ödeme alacak.

2025 EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLDU?

SGK ve Bağ-Kur emeklileri temmuz ayı için yüzde 3,32, ağustos ayı için 2,47, eylül ayı için 2,97, ekim ayı için 2,88, kasım ayı için 2,24 ve aralık ayı için yüzde 1,03 enflasyon farkını hak etmiş oldu. Böylelikle emeklilere yüzde 15,75'lik zam yapıldı.