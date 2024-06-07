Emekli olacaklar dikkat: Kıdem tazminatı tavanı değişiyor!

Çalışan vatandaşlar emekli olmak için iş akdini sonlandırdıklarında kıdem tazminatına hak kazanıyor. Uzmanlar, emekli olmak için dilekçe vermeye hazırlananları zamanı iyi seçmeleri ve tavan ücretlerini incelemeleri konusunda uyarıyor.

Kıdem tazminatı hesaplanırken, çalışanın maaşı ne kadar yüksek olursa olsun bakanlık tarafından belirlenen tavan ücrete göre tazminat alınabiliyor. Memur maaşlarına yapılacak zam oranı baz alınarak kıdem tazminatı tavan ücreti belirleniyor.

Uzmanlar, emekli olarak kıdem tazminatı almak isteyen kişilerin temmuzda yapılacak memur zammını beklemeleri konusunda tavsiyede bulunuyor.

TEMMUZ AYINDA ARTACAK

1 Ocak 2024-30 Haziran 2024 için kıdem tazminatı tavanı 35.058,58 TL olarak belirlendi. Yılın ikinci yarısı için Temmuz başında yeni bir tavan ücret açıklanacak.

Açıklanan enflasyon oranının ardından temmuz ayında memur maaşlarında en az yüzde 25 oranında artış yaşanması bekleniyor. Eğer emekli olacaklar yeni zammın açıklanmasını bekleyip temmuz ayında dilekçe verirlerse kıdem tazminatını daha fazla alabilirler.