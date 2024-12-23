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Emekli Maaş Zamlarında Beklentiler Artıyor

Emekli Maaş Zamlarında Beklentiler Artıyor
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Sivas Cumhuriyet Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Abdulkadir Yüksel, emekli maaş zammının enflasyon rakamlarına bağlı olarak yüzde 17,05 olabileceğini ifade etti. Ocak ayındaki enflasyon verilerinin açıklanmasıyla emekliler için yeni bir düzenleme bekleniyor.

Emekli maaş zamlarının belirlenmesinde rol oynayan enflasyon rakamları ile birlikte muhtemel zam tabloları oluşmaya başladı. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdulkadir Yüksel, piyasada yüzde 46 oranında enflasyon değeri beklendiğini ifade ederek zam oranının 17,05 düzeyinde olacağını tahmin ettiğini söyledi.

Yeni yıla sayılı günler kala milyonlarca emekli, belirlenecek maaş zammını beklemeye başladı. Temmuz ayında emekli maaşlarının 12 bin 500 TL'ye sabitlenmesinin ardından gözler 6 aylık enflasyon değerine çevrildi. TÜİK tarafından 3 Ocak tarihinde açıklanacak enflasyon rakamlarının ardından belirlenecek olan emekli maaşları zam oranı ile ilgili tahminler oluşmaya başladı. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Doç. Dr. Abdulkadir Yüksel, "Yüzde 46'lık bir enflasyon açıklandığında SSK ve BAĞ-KUR emeklileri yüzde 17,05 oranında bir maaş zammı alacaklardır" dedi.

Son dönemlerde uygulanan istikrarlı ekonomi politikası enflasyonu baskılama altına almaya başladığı ifade eden Doç. Dr. Yüksel, "Bu enflasyonist süreçte en çok etkilenen grup emekliler olmuştur. Emekliler 2023 yılından beri özellikle yerel seçim döneminde ciddi bir beklenti içerisindelerdi. Fakat bekledikleri gibi bir iyileştirme olmadı. Sonrasında Temmuz ayında bir iyileştirme yapıldı. 2025 Ocak ayında emeklilerin umudu yeni yapılacak düzenlemede diyebiliriz. Bu süreçte bizleri ve emeklileri umutlandıran bir durum söz konusu oldu. Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz emeklilerle ilgili mutlaka bir düzenleme yapılacağını ifade etti. 2025 yılında emeklilere yönelik yapılacak düzenleme için beklenen tarih 3 Ocak'tır. 3 Ocak'ta Aralık ayına ait enflasyon verileri yayınlanacak ve bundan sonra emekli maaşları konuşulmaya başlanılacak." dedi.

"Ocak ayında en düşük emekli maaşının 15 bin TL'ye çıkartılmasını bekliyoruz"

Merkez Bankası'nın yüzde 44'lük bir enflasyon beklentisi olduğunu ifade eden Doç. Dr. Abdulkadir Yüksel, "Piyasa yüzde 44'ü tam olarak satın almış durumda değil. Yüzde 46'lık bir bekleyişin olduğunu ifade edebiliriz. Merkez Bankası bahsettiğimiz gibi enflasyon tahmininin yüzde 44 olarak belirledi. Fakat piyasada beklenen enflasyon oranı yüzde 46'dır. Biz bu iki muhtemel duruma karşılık emeklilerin alabilecekleri ücret ve maaş zammını hesapladık. Yüzde 44'lük bir enflasyon beklentisi gerçekleşirse SSK ve BAĞ-KUR emeklileri yüzde 15. 45 oranında bir zam alacaklar. Memur emekli aileler ise yüzde 11.25 şeklinde olacaktır. Fakat piyasada beklediğimiz enflasyon oranı yüzde 46 olduğu için yukarıda bahsettiğim rakamların daha muhtemel olduğunu söyleyebilirim. Yüzde 46'lık bir enflasyon gerçekleştiğinde SSK ve BAĞ-KUR emeklileri yüzde 17.05 oranında bir zam alacaklardır. Yine memur emeklileri de yüzde 12.80 oranında bir zam alacaklardır. Tabii ben bu şekilde kalacağını zannetmiyorum. AK Parti çevrelerinde artı yüzde 8'lik bir refah payının verileceği ifade ediliyor. Emekli maaşından bahsederken 2 unsuru açıklamamız lazım. Birincisi kök maaş, ikincisi taban maaştır. Kök maaş, örnek vermek gerekirse emeklinin 8 bin liralık maaşı taban maaşta en düşük emekli maaşının çıkarıldığı rakam olan 12.500 TL'dir. Ocak ayında bizim beklentimiz en düşük emekli maaşının 15 bin TL'ye çıkartılması ve ek yüzde 8'lik bir refah artışıdır" dedi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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