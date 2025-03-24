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Emekli ikramiyeleri için kritik gün bugün

Emekli ikramiyeleri için kritik gün bugün
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Emeklilerin uzun süredir beklediği ikramiye ödemeleri için bugün başlıyor. 2025 için ek zam bin liranın hesaplara yansıtılması için TBMM görüşmeleri gerçekleşmeyince eski tutarların bayramdan önce, ilave tutarların da bayramdan sonra hesaplara yatırılması gündeme gelmişti.

TBMM'de geçen hafta yaşanan siyasi gerilimlerin etkisiyle TBMM oturumuna ara verilmişti. Bu sebeple emekli ikramiyelerine yapılması kararlaştırılan bin liralık ilavenin görüşmeleri de yapılamamıştı.

Emekli ikramiyesine ilişkin zam görüşmelerinin TBMM'nin ilk oturumunda ele alınması bekleniyor ancak Ramazan Bayramı'nın yaklaşması sebebiyle yeni düzenleme tamamlanmadan eski tutarların hesaba yatırılması gündeme geldi. Zira TBMM'de onaylanacak önerinin Cumhurbaşkanı'nın onayına gitmesi ardından Resmi Gazete'de yayımlanıp yürürlüğe girmesi Ramazan Bayramı sonrasına kalabileceği anlaşılınca emeklilerin mağduriyetini gidermek adına eski tutarların bayramdan önceye yetiştirilmesi kararlaştırılmıştı.

İKRAMİYELERİN 3 BİN LİRALIK KISIMLARI ÖDENECEK

T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 3000 TL olan bayram ikramiyesinin ödeme günleri duyuruldu.

Buna göre;

SSK (4a) kapsamında aylık alanlar için ödeme günü:

  • 17, 18, 19 olanlara 24 Mart
  • 20, 21, 22 olanlara 25 Mart
  • 23, 24, 25, 26 olanlara 26 Mart

BAĞ-KUR (4b) kapsamında aylık alanlar için ödeme günü: 27 Mart

Emekli Sandığı (4c) kapsamında aylık alanlar için ödeme günü: Nisan dönemi aylıklarıyla birlikte 28 Mart oldu.

Açıklamada ayrıca, "Bayram ikramiyesi tutarının yükseltilmesine yönelik TBMM'de devam eden kanun çalışmalarının yasalaşarak Resmi Gazete'de yayımlanması akabinde, en kısa sürede fark tutarlarının ödemesi de gerçekleştirilecektir" ifadeleri kullanıldı.

Emekli ikramiyeleri için kritik gün bugün

Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
Haberler.com - Ekonomi
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıarslan gelmez:

Bugün mü yatıyormuş ikramiye. 2 adet togga yazılmıştık bir hanıma bir bana, ikramiyeyi verip alacağız nasipse bugün

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