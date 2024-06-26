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Emekli hemşire lavanta yetiştiriciliğiyle kadınlara örnek oluyor

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Karaman'ın Ermenek ilçesine bağlı Gökçekent köyünde lavanta yetiştiriciliği yapmaya başlayan emekli hemşire Betül Arslan, girişimciliğiyle kadınlara örnek oluyor. Lavanta üretimiyle ilgili incelemelerde bulunan Karaman İl Tarım ve Orman Müdürü Hatice Bulut, Betül Arslan'ı tebrik ederek alternatif ürünlerin üretimine ve tanıtımına verdiği katkıdan dolayı kutladı.

Emekli hemşire girişimciliğiyle kadınlara örnek oluyor

KARAMAN - Karaman'ın Ermenek ilçesine bağlı Gökçekent köyünde lavanta yetiştiriciliği yapmaya başlayan emekli hemşire Betül Arslan, girişimciliğiyle kadınlara örnek oluyor.

2009 yılında yapımı tamamlanarak su tutmaya başlayan Ermenek Baraj Gölü, bölgenin iklimini değiştirdi. Akdeniz iklimi oluşan Ermenek ilçesinde üretimi yapılan tarım ürünlerinin çeşitliliği de baraj sayesinde arttı. Bölgede son yıllarda artan zeytin yetiştiriciliğinden sonra şimdi de lavanta yetiştiriciliği yapılmaya başlandı. Hemşire olarak yıllarca çalıştıktan sonra emekli olan ve memleketi Gökçekent köyüne dönen Betül Arslan da burada kiraladığı 9 dekarlık arazide lavanta yetiştirmeye başladı.

"Memleket özlemini lavanta ile gidermiş olduk"

Emekli olduktan sonra köyüne döndüğünü anlatan Betül Arslan, "Çevremdekilerle çiftçilik üzerine konuşurken bu işi yapıp yamamayacağımız konusunda konuşmalarımız oldu. O dönemler hemşirelik yapıyordum ve 25 yıllık meslek hayatım ve emekli olmak henüz hesapta yoktu. Uzaktan bu işlere iyice merak saldık. İlk başladığımızda heyecanlıydık ama üçüncü seneye geldiğimizde iyi ki yapmışız dedik. Memleket hayatının özlemini lavantalarla beraber burada gidermiş olduk" dedi.

Karaman İl Tarım ve Orman Müdürü Hatice Bulut da lavanta üretiminin yaptığı tarlada incelemelerde bulundu. Betül Arslan'ı girişimciliğinden dolayı tebrik eden Bulut, " Karaman'da alternatif ürünlerin artması bizim için çok değerlidir. Bu noktada Betül hanımı kadın girişimci olarak alternatif ürünlerin üretimine ve tanıtımına verdiği katkıdan dolayı kutluyorum. Bugün burada Betül hemşire 9 dekarlık bir alanda lavanta üretiyor. İnşallah bundan sonra da lavanta ile alakalı üretimini daha da fazla arttıracak. Kendisinden bir sonraki gelenlere de bir yol açacak. Bu noktada bizim tarımda önem verdiğimiz nokta farklı ürünlerin de tanıtımı. Biz Karaman olarak bir tahıl ambarıyız ancak lavanta gibi farklı ürünlere de ihtiyacımız var. Kuraklığa dayanıklı, işlenmesiyle çok farklı ürünler elde edilen ve çeşitli sahalarda kullanılan, hem alternatif tıpta, hem kozmetikte, hem bayanların temizlik sektöründe bile kullanılan lavantanın birçok alanı var. İl müdürlüğü olarak bizler alternatif ürünlerin tanıtımına ve üretimine her zaman destek vermeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Gökçekent Ermenek Karaman Hatice Tarım Kadın Ekonomi Güncel Haberler

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