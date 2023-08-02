Emekli, Dul ve Yetim Sayısı 3 Milyonu Aştı

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED), Aile Destek Programı'na başvuracak hale gelen emekli, dul ve yetim sayısının 3 milyonu aştığını açıkladı. Dernek, emekli, dul ve yetimlerin başvurabilmeleri için yardımcı olunmasını istedi.

ÇAĞATAN AKYOL

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED), Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu'na göre "fakir ve yardıma muhtaç" durumda olanların başvurabileceği Aile Destek Programı'na başvuracak hale gelen emekli, dul ve yetim sayısının 3 milyonu aştığını açıkladı. Dernek, bu nedenle Türkiye genelindeki 122 şubesine genelge göndererek, emekli, dul ve yetimlerin Sosyal Hizmetler Genel Müdürlüğü yönetiminde olan, "Aile Destek Programı'na başvurabilmeleri için yardımcı olunmasını istedi.

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Sosyal Hizmetler Genel Müdürlüğü yönetiminde olan Aile Destek Programı'na başvurmak için "Hane içindeki kişi başına düşen aylık gelirin, asgari ücretin 3'te 1'inden az olması halinde, hane fakir ve yardıma muhtaçtır" şartı aranıyor.

122 ŞUBE BAŞKANLIĞINA GENELGE GÖNDERİLDİ

TÜED, birçok emeklinin artık bu programa başvuracak hale geldiğini açıkladı. 122 şube başkanlığına genelge yollayan TÜED; emeklilerin, dulların ve yetimlerin programa başvurabilmeleri için yardımcı olunmasını istedi.

ÇİFT KİŞİLİK HANEDE KİŞİ BAŞINA DÜŞEN EMEKLİ GELİRİ 3 BİN 750 LİRA

Net asgari ücret olan 11 bin 402 liranın 3'te 1'i 3 bin 800 liraya denk gelirken aylık 7 bin 500 lira gelire sahip iki kişilik emekli ailesinin, kişi başına düşen gelirinin ise 3 bin 750 lira olduğuna dikkat çekildi.

"3 MİLYONUN ÜZERİNDE EMEKLİ, DUL VE YETİM TOPLULUĞUMUZ BU DURUMU YAŞAMAKTADIR"

Konuya ilişkin açıklama yapan TÜED hukuk danışmanı avukat Cafer Tufan Yazıcıoğlu, programın kapsamının genişletilmesi ile getirilen Çocuk Destek Bileşeni ile hak sahibi hanelere sağlanacak ek destek tutarları, hanedeki çocuk sayısına göre belirlenecek ek yardım da ödeneceğini belirtti. Yazıcıoğlu, şunları kaydetti:

"Ne yazık ki bu durum; emekli, dul ve yetimlerimizin, yasada tanımlandığı şekliyle 'fakir ve yardıma muhtaç' duruma geldiklerinin yasal tespiti olmuştur. Derneğimizce yapılan hesaplamalara göre 3 milyonun üzerinde emekli, dul ve yetim topluluğumuz bu durumu yaşamaktadır. Hane içindeki kişi başına düşen aylık gelirin, asgari ücretin 3'te 1'inden az olması halinde emeklilerimiz, TÜED şubelerine başvurup ya da e-devlet üzerinden bizzat başvurup aile destek yardımından faydalanabilirler."