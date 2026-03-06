Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ne kadar olacak 2026?

Ramazan Bayramı öncesinde emeklilere yapılacak bayram ikramiyesi ödemeleri yeniden gündeme geldi. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında maaş alan milyonlarca kişi, Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan gelecek ödeme takvimini bekliyor.

EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Ramazan Bayramı yaklaşırken emeklilere ödenecek bayram ikramiyesinin hesaplara aktarılacağı tarih merak konusu olmaya devam ediyor. Bayram ikramiyeleri, emeklilerin maaşlarını aldıkları banka hesaplarına yatırılıyor ve ödemeler SSK (4A), Bağ-Kur (4B) ve Emekli Sandığı (4C) kapsamında farklı günlerde gerçekleştiriliyor. Bu yıl Ramazan Bayramı 20-24 Mart tarihleri arasında idrak edilecek. Ödeme takvimine ilişkin resmi açıklama ise henüz yapılmadı.

Geçmiş yıllardaki uygulamalara bakıldığında bayram ikramiyesi ödemeleri genellikle bayramdan önceki günlerde hesaplara yatırıldı. Önceki yıllardaki takvim dikkate alındığında ödemelerin 9-15 Mart tarihleri arasında yapılması bekleniyor. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödeme takviminin açıklanmasıyla birlikte SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki emekliler için gün gün ödeme planı netlik kazanacak.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR 2026?

Emekli bayram ikramiyesinin 2026 yılında ne kadar olacağı da kamuoyunun gündemindeki başlıklardan biri oldu. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, TBMM'de yaptığı açıklamada emekli bayram ikramiyesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Güler, emekli ikramiyesine yönelik yeni bir artışın teklif kapsamında yer almadığını belirtti.

Güler, hem Ramazan Bayramı hem de Kurban Bayramı için 4'er bin liralık ikramiye ödenmesi kapsamında bütçeden Sosyal Güvenlik Kurumu'na yaklaşık 150 milyar liralık kaynak aktarıldığını söyledi. Petrol ve doğalgaz fiyatlarındaki artışlar ile ekonomik koşullara değinen Güler, bütçe disiplinine dikkat edilmesi gerektiğini belirterek mevcut tabloda ikramiye tutarında artış öngörülmediğini dile getirdi.