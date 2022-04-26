Elon Musk Twitter'ı satın aldı, Dogecoin yüzde 25 değer kazandı

Elon Musk'ın Twitter'ı satın aldığı haberlerinin ardından Dogecoin ani bir yükseliş yaşadı. Elon Musk'ın gelecekte kripto para Dogecoin'i Twitter'da ödeme ve bağış için kullanılmasını sağlayacak bir sistemi devreye almasına yönelik beklenti yükselişte etkili oldu.

Geçtiğimiz haftalarda Twitter'ın yüzde 9,2'lik hissesini borsada satın alan Elon Musk, 14 Nisan'da ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) yaptığı bildirimde Twitter'ın tamamı için hisse başına 54,2 dolarlık teklifte bulunmuştu. Twitter'ın Elon Musk'a satışıyla ilgili müzakereler dün tamamlandı. Şirket bugün yaptığı açıklamada, Twitter yönetim kurulunun milyarder Elon Musk'ın sosyal medya şirketini satın alma teklifini kabul ettiğini duyurdu. Elon Musk, satın alma haberinin duyurulmasından sonra Twitter'dan yaptığı ilk paylaşımda kalp ve roket emojisi kullanarak "Yes!!!" yazdı.

EN FAZLA PİYASA HACMİ OLAN 10 KRİPTO PARADAN BİRİ OLDU

Dogecoin, Elon Musk'ın Twitter'ın satın aldığı haberinin ardından büyük değer kazandı. Dogecoin'in fiyatı son 24 saatte yüzde 25 artarak 0,16 dolardan işlem gördü. Ayrıca Dogecoin, CoinMarketCap verilerine göre 22 milyar dolarlık değeriyle en fazla piyasa hacmiolan 10 kripto paradan biri oldu. Şaka amaçlı ortaya çıkan ancak ünlü milyarder Elon Musk'ın paylaşımları sonrasında geçen yıl büyük değer kazanan Dogecoin'in değeri zaman zaman Musk'ın iş dünyasında yaptığı çeşitli hamleler sonrasında değişebiliyor.

KRİPTO PARA PİYASASI TOPARLANIYOR

Diğer yandan Dogecoin'deki rallinin ve düşük fiyatlardan alım yapan yatırımcıların etkisiyle kripto piyasası da dün yaşadığı gerilemeden sonra toparlandı. Lider kripto para Bitcoin hafta başında yaşadığı düşüşün ardından kısmen toparlanarak 40 bin dolar seviyesinin üzerine çıktı. Bitcoin sabah saatlerinde yüzde 4 değer kazanarak 40 bin 600 dolar civarında işlem görürken en büyük ikinci kripto olan Ethereum ise yüzde 5,2 değerlenme ile 3 bin doların üzerinde işlem gördü. Öte yandan Ripple cephesinde de yükseliş yaşandı. Ripple'ın fiyatı yüzde 2,7 artarak 0,69 dolar oldu. Ayrıca Solana 101 dolardan, Cardano ise 0,9 dolardan işlem gördü.

KRİPTOLAR ENDİŞELERİ AŞAMADI

Kripto para piyasaları uzun bir süredir ABD borsaları ile paralel hareket ediyor. Rusya-Ukrayna savaşının getirdiği riskler ve ekonomideki sorunlar nedeniyle yatırımcılar; borsa, kripto gibi riskli varlıklardan kaçınıyor. Bunun yanında ABD Merkez Bankası'nın faiz artırım döngüsüne başlaması nedeniyle doların değerinin riskli varlıklar karşısında artacağı beklentisi fiyatlanmaya devam ediyor. Kripto platformu B2C2'den araştırmacıların konu ile ilgili kaleme aldığı bilgi notunda, kripto ticaretinin hisse senedi piyasalarıyla yakından ilişkili olduğunu belirtilerek, "Şu ana kadar faiz, büyüme, enflasyon ve savaş endişelerinden kaynaklanan zayıflığı geçersiz kılacak bir kripto hareketibulunmuyor" ifadelerine yer verildi.

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