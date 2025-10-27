Haberler

Elinde paketli altın olanlar dikkat! Kuyumcu test yaptı, 21'i sahte çıktı

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Elinde paketli altın olanlar dikkat! Kuyumcu test yaptı, 21'i sahte çıktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Vatandaşın bozdurmak için getirdiği altınlardan şüphelenen kuyumcu, paketli gram alınları keserek test yaptı. Testte 21 gramın sahte olduğunu belirleyen kuyumcu, vatandaşları uyararak "Her yerden paketli altın alınmaz" dedi.

  • Bir kuyumcu, bozdurulmak üzere getirilen 78 gram altının 21 gramının sahte olduğunu tespit etti.
  • Kuyumcu, paketli gram altınları keserek test yaptı ve sahte olanları belirledi.
  • Sahte paketli altınların bazılarında üretim yeri yazmıyordu.
  • Kuyumcu, vatandaşları her yerden paketli altın almamaları konusunda uyardı.

Bir kuyumcuya bozdurulmak üzere getirilen altınların bir kısmının sahte olduğu ortaya çıktı. Kuyumcu, yaptığı kontrol sonucunda 78 gram altının 21 gramının gerçek olmadığını fark etti.

"HER YERDEN PAKETLİ ALTIN ALINMAZ"

Vatandaşın bozdurmak için getirdiği altınlardan şüphelenen kuyumcu, paketli gram alınları keserek test yaptı. Testte 21 gramın sahte olduğunu belirleyen kuyumcu, vatandaşları uyararak "Her yerden paketli altın alınmaz" dedi.

"PAKET ALTINLARIN BAZILARINDA YER YAZMIYORDU"

Gördüğü manzara karşısında şoke olan kuyumcu, "Paketli altınların bazılarında yer yazmıyordu. Şüphelendik, testte şüphelerimiz doğru çıktı. Bunları yapanlara artık bir şey demiyorum. Kul hakkı yiyorlar. Müşterimin morali çok bozuldu. Geçmiş olsun." diyerek yapılanlara isyan etti.

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu: 571 aktif hakemin 152'si bahis oynuyor

Türk futbolunda deprem! Büyük skandalı TFF Başkanı açıkladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı

Maratonun başlamasına günler kala Işıkhan'dan asgari ücret mesajı
Yok artık daha neler! Aboubakar'ın içinden Messi çıktı

Yok artık daha neler! İlk maçında içinden Messi çıktı
Süper babaanne! Düğünde taktıklarıyla torununun hayatı kurtuldu

Süper babaanne! Düğünde taktıklarıyla torununun hayatı kurtuldu
Ünlülerin servet stratejisi belli oldu: Aşkın Nur Yengi'nin yatırımı şaşırttı!

Şaşırtan isim: Sanat dünyasının gizli emlak kraliçesi ortaya çıktı
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı

Maratonun başlamasına günler kala Işıkhan'dan asgari ücret mesajı
Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak Galatasaray-Fenerbahçe kıyaslaması

Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak Galatasaray-Fenerbahçe kıyaslaması
71 Yaşındaki Nükhet Duru'dan küvet pozu

71 Yaşındaki Nükhet Duru'dan küvet pozu
İstanbul dahil 15 il için kritik 36 saat! Baroklinik soğuk cephe geliyor

Bu sabahı unutun, İstanbul dahil 15 ilde kritik 36 saate girildi
Güllü'nün ölümünde yeni gelişme: Kızı ve yakın arkadaşı harekete geçti

Güllü'nün ölümünden haftalar sonra şaşırtan hamle
Kırmızı kart mı değil mi? Ünlü yorumcular ülkenin konuştuğu pozisyona son noktayı koydu

Ünlü yorumcular ülkenin konuştuğu pozisyona son noktayı koydu
Türk futbolundaki bahis skandalında yeni detaylar: Bir hakem tek başına 18.227 kez bahis oynamış

Bahis skandalından "Pes" dedirten detaylar: Bir hakem tek başına...
Trump, İsrail'in hayallerini yıktı: İstikrar Gücü'nde Türkler de olacak

Trump, İsrail'in hayallerini yıktı! Netanyahu'yu çıldırtacak sözler
Herkes kara kara düşünüyor! Galatasaray'ın yıldızından taraftarı kahreden haber

Galatasaray'ın yıldızından taraftarı kahreden haber
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.