Elinde paketli altın olanlar dikkat! Kuyumcu test yaptı, 21'i sahte çıktı

Bir kuyumcuya bozdurulmak üzere getirilen altınların bir kısmının sahte olduğu ortaya çıktı. Kuyumcu, yaptığı kontrol sonucunda 78 gram altının 21 gramının gerçek olmadığını fark etti.

"HER YERDEN PAKETLİ ALTIN ALINMAZ"

Vatandaşın bozdurmak için getirdiği altınlardan şüphelenen kuyumcu, paketli gram alınları keserek test yaptı. Testte 21 gramın sahte olduğunu belirleyen kuyumcu, vatandaşları uyararak "Her yerden paketli altın alınmaz" dedi.

"PAKET ALTINLARIN BAZILARINDA YER YAZMIYORDU"

Gördüğü manzara karşısında şoke olan kuyumcu, "Paketli altınların bazılarında yer yazmıyordu. Şüphelendik, testte şüphelerimiz doğru çıktı. Bunları yapanlara artık bir şey demiyorum. Kul hakkı yiyorlar. Müşterimin morali çok bozuldu. Geçmiş olsun." diyerek yapılanlara isyan etti.