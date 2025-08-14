Elektronik Defter Uygulamasında Muafiyet Getirildi

Bazı şirketlere, elektronik defter uygulamasına yönelik muafiyet getirildi.

Ticaret ile Hazine ve Maliye bakanlıklarının "İşletmenin Muhasebesiyle İlgili Olmayan Ticari Defterlerin Elektronik Ortamda Tutulması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğ, ticari defterlerin elektronik ortamda tutulması, saklanması ve ibrazına ilişkin usul ve esasları düzenliyor.

Değişiklikle, BDDK'nin gözetim ve denetimine tabi olan bankalar, varlık yönetim şirketleri ile finansal kiralama, faktoring, finansman ve tasarruf finansman şirketleri tarafından tutulan yönetim kurulu karar defterleri, tebliğ kapsamı dışına çıkarıldı.

Savunma sanayisi alanında faaliyet gösteren, Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ve Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının birlikte, ayrı ayrı, doğrudan veya dolaylı bağlı ortaklık ve iştirakleri, Endüstriyel Yetkinlik Değerlendirme Programı A sertifikasına sahip ve SSB projelerinin ana yüklenicisi şirketler, defterlerini elektronik ortamda tutmakla yükümlü olmayacak.

Şirketlerin, SSB'den alınan ilgili belgeleri kuruluş sürecinde ticaret sicili müdürlüğüne vermesi halinde, defterleri fiziki ortamda tutulabilecek.

Halihazırda kurulu olan şirketler ise sonradan bu hüküm kapsamına girmesi ve tevsik eden belgeleri Ticaret Bakanlığına sunması halinde elektronik defterlerini sistemde kapatabilecek. Fiziki defterlerin açılış onayları da kullanılmaya başlanmadan önce noter tarafından yapılacak.

Bu yükümlülükten muaf tutulan şirketler, söz konusu niteliklerini kaybetmeleri halinde takip eden hesap döneminin ikinci ayının sonuna kadar notere başvurarak fiziki defterlerin kapanış onayını yaptıracak.