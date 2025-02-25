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Elektrikten sonra su faturalarında da yeni dönem başlıyor

Elektrikten sonra su faturalarında da yeni dönem başlıyor
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Elektrik faturalarından sonra su faturalarında da fiyatlandırma sistemi değişiyor. Yeni düzenlemeye göre; su ve atık hizmetlerinde bedel, tüketim arttıkça artacak. Yeni sistem 31 Aralık 2026'da devreye alınacak.

Elektrik faturalarından sonra bir değişiklik de su faturalarında gerçekleşecek. Su ve atık hizmetlerinde tüketim arttıkça fatura da artacak. Düzenleme, 31 Aralık 2026'da yürürlüğe girecek.

AMAÇ SU İSRAFININ ÖNLENMESİ

Su faturalarında, çevre temizlik vergisi, katı atık toplama bedeli ve atık bertaraf bedeli tek seferde tahsil edilecek. Yeni sistemde hedef, su israfının önlenmesi ve çevresel zararları azaltmak.

DÜZENLEMENİN DETAYLARI

Atık Yönetimi ve Atıktan Enerji Üreticileri Derneği (TAYED) Başkanı Ali Rıza Öner, düzenlemenin detaylarını bir grup gazeteciye değerlendirdi. Öner, 2026'da devreye alınması planlanan düzenleme kapsamında katı atıkların toplanmasını ve bertarafını da içerecek şekilde su faturalarından alınan 'Çevre Temizlik Vergisi (ÇTV), katı atık toplama bedeli ve katı atık bertaraf bedelinin' elektrik ve doğalgaz gibi ülke genelinde tek tip olması gerektiğini belirtti.

"FATURA ARTTIKÇA BEDEL DE ARTACAK"

"Çok kirleten çok ödesin" yönteminin doğru olduğunu dile getiren Öner, "Atıksu ve evsel katı atık ile ilgili verilen tüm hizmetler karşılığında tam maliyet esaslı tarifeye göre belirlenen toplam sistem maliyetini karşılamak üzere evsel katı atık ve atıksu hizmetlerinden yararlananlar artık kullanımına göre artacak bedellerle karşı karşıya kalacak.Bakanlık, bu düzenlemeyle hem su tasarrufunu artırmayı hedeflerken hem de daha fazla su tüketen, çöp çıkarandan 'kirleten öder' ilkesiyle daha fazla bedel alınmasını planlıyor. Buradaki bedelin yüzdelik olması planlandığından su faturası arttıkça alınacak bedel de artacak" diye konuştu.

"BU SENE BAŞLANMASI PLANLANAN DÜZENLEME..."

Belediyelerin bu kapsamda elde ettiği gelirleri atıksu ve evsel katı atık hizmetlerinin dışında bir işte kullanamayacağını söyleyen Öner, "Bilindiği üzere kentlerde suyun idaresinden büyükşehirler sorumlu. Böyle olunca da suda yaşanan muhtemel bir artıştan sorumlu tutulan büyükşehir belediyeleri, suda artışa cesaret edemeyerek ilçe belediyelerin hak ettiği miktarları da toplamayarak faturalara yansıtmıyordu. Yani, 'hem zammı ben yapıyor görünüyorum, hem de buradan bir kazancım olmuyor' diyordu. Bu bedelleri yansıtan sınırlı sayıda bazı il su idareleri de bulunuyor. Bakanlık ise süreyi uzatarak, sorunu belediyenin sorumluluğuna bırakıyor ki zam yapamasınlar, yaparlarsa da bunu kullanamasınlar istiyor. Bu nedenle bu sene başlaması planlanan düzenleme 2026'ya kaldı" şeklinde konuştu.

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Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
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Yorumlar (11)

Haber YorumlarıVEFA:

Bu işler, Eşeğin Aslana şöyle dön de bir öpücük ver hikayesine döndü. Bu çileler seçime kadar bitmez, öpecekler herkesi!

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Haber Yorumlarıosman kara:

Ama su israfını önlemekmiş :))

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Haber YorumlarıÖlüyen Yürüler:

tacizin bile tarifini yapamayan bir ülke, kadın yatak kıyafetiyle dışarıda dolaşıyor o taciz sayılmıyor, başkası ona bakınca taciz sayılıyor, daha ne olsun.

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Haber YorumlarıBurak Tezel:

Bu doğru bir karar. Müsrifler biraz su harcarken düşünür.

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Haber YorumlarıAtlas Properties ???????????? ? ??????:

ne atık ölçmek için götümüze sayaç mı takacaklar

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Haber YorumlarıHakan Arslanoglu:

Marketlerin yaptıkları fırsatçılığa zamlara boykot edin diyenler, elektriğe, suya doğalgaza, yol, köprü, akaryakıta yapılan zamlara ne demeli. Kimi boykot edelim.

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Haber YorumlarıAhmet null:

Su en önemlisi duşa girip saatlerce su akıtamazlar hiç bitmeyecek gibi her yaz barajlar boşalıyor dikkatli kullanırlar hiç olmazsa

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Haber YorumlarıFaruk Kanbut:

doğru daha soymadığınız çalmadığınız yol varmı HARAM ZEHİR OLSUN İNŞALLAH

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Haber YorumlarıÖlüyen Yürüler:

bu iş için önce dairedeki kişi sayılarının faturalama programlarına kaydedilmesi gerekiyor, yoksa haksızlığın daniskası yaşanır, madem tasarruf amaçlı, ilk önce dairede kaç nüfus var onun kaydı yapılmalı, yoksa 10 kişilik bir daire ayda 15 m³ su kullanıyor karşı daire 3 kişiyle ayda o kadar su kullanıyorsa ikisi de aynı kefeye konur o zaman iyice işin şeyi çıkar. Şuan öyle mesela dairede yaşayan kişi sayıları göz ardı ediliyor

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Haber YorumlarıBenekonomistim:

Bu saçmalıklar nedir böyle gerçekten nüfus yoğunluğundan yaşadığımız kalitesiz hayata bak ölen ölsün kalanlar rahat yaşasın bari

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