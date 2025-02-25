Elektrikten sonra su faturalarında da yeni dönem başlıyor

Elektrik faturalarından sonra bir değişiklik de su faturalarında gerçekleşecek. Su ve atık hizmetlerinde tüketim arttıkça fatura da artacak. Düzenleme, 31 Aralık 2026'da yürürlüğe girecek.

AMAÇ SU İSRAFININ ÖNLENMESİ

Su faturalarında, çevre temizlik vergisi, katı atık toplama bedeli ve atık bertaraf bedeli tek seferde tahsil edilecek. Yeni sistemde hedef, su israfının önlenmesi ve çevresel zararları azaltmak.

DÜZENLEMENİN DETAYLARI

Atık Yönetimi ve Atıktan Enerji Üreticileri Derneği (TAYED) Başkanı Ali Rıza Öner, düzenlemenin detaylarını bir grup gazeteciye değerlendirdi. Öner, 2026'da devreye alınması planlanan düzenleme kapsamında katı atıkların toplanmasını ve bertarafını da içerecek şekilde su faturalarından alınan 'Çevre Temizlik Vergisi (ÇTV), katı atık toplama bedeli ve katı atık bertaraf bedelinin' elektrik ve doğalgaz gibi ülke genelinde tek tip olması gerektiğini belirtti.

"FATURA ARTTIKÇA BEDEL DE ARTACAK"

"Çok kirleten çok ödesin" yönteminin doğru olduğunu dile getiren Öner, "Atıksu ve evsel katı atık ile ilgili verilen tüm hizmetler karşılığında tam maliyet esaslı tarifeye göre belirlenen toplam sistem maliyetini karşılamak üzere evsel katı atık ve atıksu hizmetlerinden yararlananlar artık kullanımına göre artacak bedellerle karşı karşıya kalacak.Bakanlık, bu düzenlemeyle hem su tasarrufunu artırmayı hedeflerken hem de daha fazla su tüketen, çöp çıkarandan 'kirleten öder' ilkesiyle daha fazla bedel alınmasını planlıyor. Buradaki bedelin yüzdelik olması planlandığından su faturası arttıkça alınacak bedel de artacak" diye konuştu.

"BU SENE BAŞLANMASI PLANLANAN DÜZENLEME..."

Belediyelerin bu kapsamda elde ettiği gelirleri atıksu ve evsel katı atık hizmetlerinin dışında bir işte kullanamayacağını söyleyen Öner, "Bilindiği üzere kentlerde suyun idaresinden büyükşehirler sorumlu. Böyle olunca da suda yaşanan muhtemel bir artıştan sorumlu tutulan büyükşehir belediyeleri, suda artışa cesaret edemeyerek ilçe belediyelerin hak ettiği miktarları da toplamayarak faturalara yansıtmıyordu. Yani, 'hem zammı ben yapıyor görünüyorum, hem de buradan bir kazancım olmuyor' diyordu. Bu bedelleri yansıtan sınırlı sayıda bazı il su idareleri de bulunuyor. Bakanlık ise süreyi uzatarak, sorunu belediyenin sorumluluğuna bırakıyor ki zam yapamasınlar, yaparlarsa da bunu kullanamasınlar istiyor. Bu nedenle bu sene başlaması planlanan düzenleme 2026'ya kaldı" şeklinde konuştu.