Küresel elektrikli araç satışları şubatta yüzde 11 geriledi

Dünya çapında elektrikli araç satışları şubatta yüzde 11 gerileyerek 1,1 milyon oldu ve düşüş eğilimini üst üste ikinci aya taşıdı.

Londra merkezli veri analiz şirketi Benchmark Mineral Intelligence, şubattaki elektrikli araç satış verilerini yayımladı.

Buna göre, geçen ay dünyada 1,1 milyon adet elektrikli araç satışı gerçekleşti. Satışlar şubatta aylık ve yıllık bazda yüzde 11 azaldı. Elektrikli araç satışlarındaki düşüş eğilimi, ocak ayının ardından şubatta da devam etti.

Dünyada bu yıl ocak-şubat döneminde satılan elektrikli araç satışları da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 azalarak 2,2 milyon seviyesinde gerçekleşti.

Çin'deki satışlar ilk 2 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26 düşüşle 1,1 milyon oldu. Ülkedeki satışlar şubatta ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 32 geriledi.

Çin'deki elektrikli araç pazarında 2014'ten beri ilk kez uygulanan satın alma vergisi ve takas programındaki düzenlemelerin etkisi hissedildi.

Kuzey Amerika bölgesinde de elektrikli araç satışları ocak-şubat döneminde yıllık bazda yüzde 36 azalarak 170 bin oldu. Bölgede satışlardaki daralma ABD öncülüğünde gerçekleşti.

Avrupa'da ise elektrikli araç satışları yılın ilk 2 ayında yüzde 21 artışla 600 bin oldu. Bölgenin en büyük pazarları olan Almanya ve Fransa satışlardaki artışa liderlik ederken, İtalya'da satışlar aynı dönemde yüzde 98 ile rekor büyüme kaydetti.

Dünyanın geri kalanındaki elektrikli araç satışları da ocak-şubat aylarında yüzde 84 artarak 370 bin oldu.

Benchmark Mineral Intelligence bünyesindeki Rho Motion'ın Veri Müdürü Charles Lester, konuya ilişkin değerlendirmesinde, yıl ilerledikçe küresel elektrikli araç piyasasındaki ayrışmanın daha da belirginleştiğini belirterek, "Şubat ayı performanstaki bölgesel farklılıkları çarpıcı şekilde ortaya koydu. Avrupa büyümenin motoru olmaya devam ederken, Kuzey Amerika gerilemesini sürdürüyor ve Çin ise ihracatın hızlanmasına rağmen iç pazarda yapısal politika değişikliklerine uyum sağlamaya çalışıyor." ifadelerini kullandı.