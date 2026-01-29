Haberler

Elektrik ve doğal gaza zam olacak mı? Bakan Bayraktar yanıtladı

Elektrik ve doğal gaza zam olacak mı? Bakan Bayraktar yanıtladı
Güncelleme:
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, elektrik ve doğal gaza şubat ayında zam yapılmayacağını belirtti. Bayraktar, doğal gazda kademeli tarifeyi bu yıl hayata geçirmeyi hedeflediklerini, teknik hazırlıkların sürdüğünü kaydetti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, elektrik ve doğal gaza şubat ayında zam yapılmayacağını açıkladı.

A Haber'e konuşan Bakan Bayraktar, "2026 yılı enflasyon hedefimiz yüzde 20'lerin altında. Biz de fiyat düzenlemelerimizi enflasyon hedeflerini şaşırtmayacak şekilde, Merkez Bankası ve Hazinemizle yoğun bir koordinasyon içinde yapıyoruz. Şu an için şubat ayına yönelik bir zam planlamamız bulunmuyor" dedi.

"KADEMELİ TARİFE BU YIL HAYATA GEÇİRİLECEK"

Elektrikteki kademeli modelin doğal gaza da uyarlanacağını kaydeden Bayraktar, "Doğal gazda da kademeli tarifeyi 2026 yılında hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Teknik hazırlıklarımız devam ediyor. Muhtemelen bu kış sonrasında, ortalamanın yüzde 50 üzerinde tüketim yapan grupları destekten çıkarabiliriz.

"DESTEK PAKETLERİMİZ HER ZAMAN AÇIK OLACAK"

Ancak dar gelirli ve ihtiyacı olan vatandaşlarımız için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı üzerinden yürütülen destek paketlerimiz her zaman açık olacak" diye konuştu.

ABD-İran gerginliği tırmanırken Türkiye'ye kritik ziyaret

ABD-İran savaşına ramak kala Türkiye'den kritik hamle
Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, sahile yapılacak cami projesine karşı çıktı

Açıkça ifade etti: O camiyi istemiyoruz
Haberler.com
500

