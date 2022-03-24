Elektrik tüketimimiz yüzde 10, sanayi kuruluşlarında yüzde 43 arttı

YOZGAT (İHA) - Sivas, Tokat ve Yozgat'ın toplam elektrik tüketimi 2021 yılında yüzde 10 arttı.

ÇEDAŞ'ın elektrik dağıtım hizmet verdiği Sivas, Tokat ve Yozgat'ta 2021 yılında toplam elektrik tüketimi bir önceki yıla göre yüze 10,12 artarak 2 milyar 834 milyon kWh'ye çıktı. Yıl içinde en yüksek tüketimi artışı yüzde 19,4 ile Sivas'ta yaşanırken bu oran Yozgat'ta yüzde 10, Tokat'ta ise yüzde 6 düzeyinde gerçekleşti.

En büyük artış Sivas'ta

Sivas, Tokat ve Yozgat'ta elektrik dağıtım hizmeti veren Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin (ÇEDAŞ), 'elektrik tüketim verilerinden' hareketle oluşturduğu 'Yılın Enleri Raporu'nun 2021 sonuçları açıklandı. Rapora göre 2021 yılında ÇEDAŞ'ın görev bölgesi içinde yer alan üç ildeki toplam elektrik tüketimi bir önceki yıla göre yüzde 10,12 artarak 2 milyar 573 milyon kWh'den, 2 milyar 834 milyon kWh'ye ulaştı. Yıl içinde en büyük tüketim artışı Sivas'tan geldi.

2020'de gerilemişti

2020 yılında pandeminin etkisi ile tüketimin 982,9 milyon kWh'ye gerilediği Sivas'ta normalleşme adımları ile sanayi ve ticaret hayatı yeniden canlanırken elektrik tüketimi de yüzde 19,4'lük bir artışla 1 milyar 173 milyon kWh'ye çıktı. 2021 yılında Yozgat'taki elektrik tüketimi yüzde 10 artarak 675,9 milyon kWh'den 743,9 milyon kWh'ye, Tokat'ta ise yaklaşık yüzde 6'lık bir artışla 719,8 milyon kWh'den 762,5 milyon kWh'ye yükseldi.

Sanayi kuruluşlarında rekor artış

'Yılın Enleri Raporu' sonuçlarını değerlendiren ÇEDAŞ Genel Müdürü Niyazi Kıvılcım, pandemi nedeniyle 2020 yılının zor bir sene olarak dünya tarihine geçtiğini anımsatarak, "Her ne kadar 2021'de pandeminin etkileri devam etse de aşı uygulamaları ve ülkelerin attığı normalleşme adımları ekonomileri yeniden canlandırdı. Pandemide uzaktan eğitim ve uzaktan çalışma mesken abonelerinin elektrik tüketimini yükseltirken, 2021 yılında kısıtlamaların kalkması ile ticarethane ve sanayi abonelerinin enerji talebi de yeniden hareketlendi. 2021'de hizmet bölgemizde sanayi abonelerimizin toplam elektrik tüketimi bir önceki yıla göre yüzde 43,4 gibi oldukça yüksek bir oranda arttı. Aynı dönende ticarethane abonelerinin tüketimindeki artış yüzde 5,7, meskenlerde yüzde 4,3 ve tarımsal abonelerde ise yüzde 2,4 düzeyinde gerçekleşti. 2021 yılında abone sayımız da yüzde 2 artarak 1 milyon 37 bini aştı. Kesintisiz ve kaliteli hizmet anlayışı ile var gücü ile çalışan şirketimiz, yaptığı yatırımlar, aralıksız olarak devam eden bakım ve onarım çalışmaları ile tüketicilerin taleplerini hızla karşılama gayreti içerisindedir" dedi.

En yüksek tüketim Ağustos ayında

ÇEDAŞ'ın 2021 rakamlarını içeren Yılın Enleri Raporu'nda, illerin ve abone gruplarının tüketiminin yanı sıra yıl içinde en çok elektrik tüketilen dönemler ve tüketim oranlarına göre ilk sırada yer alan ilçeler de paylaşıldı. Rapora göre, ÇEDAŞ'ın hizmet bölgesinde 2021 yılı içinde 'günlük en yüksek tüketim', 9 milyon 344 bin kWh ile 5 Ağustos tarihinde yaşandı. Mevsim şartlarına bağlı olarak sıcaklıklardaki aşırı yükselme ile klima kullanımının artması, tarımsal sulama abonelerinin talebiyle 5 Ağustos günü yılın en yüksek rakamı görüldü. Bir önceki yıl en yüksek tüketim 8 milyon 832 bin kWh ile 28 Temmuz tarihinde yaşanmıştı. 2021 yılında günlük en düşük tüketim rakamı ise 6 milyon kWh ile 6 Haziran tarihinde yaşandı.

Sivas'ta yüzde 26 artış

ÇEDAŞ'ın hizmet bölgesi içinde yer alan Sivas'ta ilçe bazında en yüksek tüketim 655,2 milyon kWh ile yine merkezde yaşandı. Merkezdeki tüketim artışı bir önceki yıla göre yüzde 26'yı buldu. Sivas ilçeleri arasında en yüksek tüketimin olduğu ikinci ilçe 148,6 milyon kWh ile Divriği, 58,5 milyon kW ile de Kangal oldu. 3,3 milyon kWh ile en düşük tüketimin olduğu ilçe olan Doğanşar'da bile geçen yıla göre tüketim artışı yüzde 10'un üzerinde gerçekleşti.

Bu arada yıl içinde toplam tüketimi yüzde 10 artan Yozgat'ta merkez ilçede tüketim 183,8 milyon kWh olurken, Yerköy 120,7 milyon kWh ile en çok tüketimde ikinci sırada, Boğazlıyan da 119,3 milyon kWh ile üçüncü sırada yer aldı. 2022 yılında elektrik tüketimi yüzde 6 artan Tokat'ın ilçelerinde ise yine en yüksek tüketim 265,2 milyon KWh ile merkezde yaşandı. Onu 140,7 milyon kWh ile Erbaa ve 116,3 milyon kWH ile de Turhal izledi.

Bir yılda 312,6 Milyon liralık yatırım

Hizmet bölgesindeki tüketicilere kesintisiz ve kaliteli hizmet için yatırımlarına 2021 yılında da devam eden ÇEDAŞ, yıl içinde üç ilde toplam 312 milyon 605 bin TL'lik yatırım gerçekleştirdi. Söz konusu yatırımın 202,8 milyon TL'lik kısmını hat yatırımları, 56,2 milyon TL'lik bölümünü yeraltı hat yatırımları oluştururken trafolara 28 milyon TL, aydınlatmalara 14,6 milyon TL ve teknolojiye 11,6 milyon TL'lik yatırım yapıldı.

Hayata geçirilen yatırımlar, bakım ve onarım çalışmalarıyla arıza sayı ve sürelerinde de önemli iyileşme sağlandı. 2020 yılında toplam arıza sayısı 1297,3 dakika iken bu rakam 2021'de yüzde 29,8'lik bir iyileşme ile 910,32 dakikaya geriledi.

AR-GE çalışmaları sürüyor

Teknoloji ve inovasyona büyük önem veren, Ar-Ge projeleriyle sektörde fark oluşturan ÇEDAŞ, 2015-2020 yılla arasında 6,2 milyon TL'lik yatırımla 11 Ar-Ge projesini hayata geçirdi. 2 milyon 434 milyon TL'lik kaynak ayrılan 6 Ar-Ge projesi ise halen devam ediyor. Türkiye elektrik şebekelerindeki ve şebeke dışı (off-grid) uygulama alanlarının belirlenmesi ve pilot uygulaması, dağıtım şebekelerinin düşük arıza akımlarının tespit edilmesine yönelik donanım ve sistem geliştirilmesi projesi ile beton direklerde güvenli tırmanma aracı projeleri ÇEDAŞ mühendislerinin sektöre kazandırdığı Ar-Ge projelerinden bazıları. - SİVAS

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi