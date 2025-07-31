Elektrik Fiyatları Spot Piyasada Artış Göstermeye Devam Ediyor

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Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin yarın için fiyatı en yüksek 3 bin 399 lira 1 kuruş, en düşük ise 1750 lira olarak belirlendi. İşlem hacminde ise yüzde 8,66'lık bir düşüş yaşandı.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 399 lira 1 kuruş, en düşük 1750 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yaklaşık yüzde 8,66 azalarak 2 milyar 185 milyon 591 bin 592 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 20.00'de 3 bin 399 lira 1 kuruş, en düşük 12.00'de 1750 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 399 lira 1 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 3 bin 66 lira 61 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 2 bin 405 lira 99 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Gülşen Çağatay - Ekonomi
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