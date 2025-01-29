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Elektrik faturaları tam iki katına çıkacak

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Şubat ayından itibaren elektrik faturalarında yeni bir düzenleme hayata geçiriliyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, aylık elektrik tüketimi 417 kilowattsaat (1.050 TL) olan vatandaşlar 1 Şubat itibariyle artık 2 bin lira ödeyecek.

Şubat ayından itibaren elektrik faturalarında yeni bir düzenleme hayata geçiriliyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, aylık elektrik tüketimi 417 kilowattsaat (1.050 TL) olan vatandaşlar, tüketimlerinin bu sınırı aşması durumunda sübvansiyonlu fiyat yerine gerçek maliyetleri ödemeye başlayacak. Yeni düzenleme, özellikle yüksek tüketim yapan aboneleri ilgilendiriyor.

1,2 MİLYON ABONENİN FATURA BEDELLERİ DEĞİŞECEK

Türkiye'de yaklaşık 40 milyon mesken abonesinin bulunduğunu belirten Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, düzenlemenin yaklaşık yüzde 3'lük bir kesimi, yani 1,2 milyon aboneyi etkileyeceğini açıkladı. Bakan Bayraktar, bu grubun genellikle büyük evlerde yaşayan, elektrikli araç kullanan veya elektrik tüketimi yüksek olan kesimlerden oluştuğunu ifade etti.

ELEKTRİKTE DESTEK KALKACAK, GERÇEK ÜTKETİM BEDELLERİ ÖDENECEK

Bakan Bayraktar, "Ayda 417 kilowattsaat tüketimin üzerine çıkan aboneler, şubat ayından itibaren elektriği gerçek maliyetine göre ödeyecek. Bu düzenleme, yüksek tüketim gruplarına yönelik bir uygulamadır. Ortalama bir hanenin elektrik faturası 414 TL civarındayken, yüksek tüketim yapan abonelerin aylık faturası 1.050 TL'yi aşıyor. Bu noktadan sonra sübvansiyonlu fiyat uygulaması sona erecek" dedi.

417 KİLOWATTSAAT SINIR KABUL EDİLECEK

Sektör kaynaklarına göre, aylık 417 kilowattsaat sınırını aşan abonelerin faturalarında yüzde 96-97 oranında artış yaşanabilir. Bu durumda, 1.000 TL olan bir elektrik faturası 2.000 TL'ye kadar çıkabilecek. Ancak bu artış, sadece belirlenen sınırı aşan tüketiciler için geçerli olacak.

Elektrik faturaları tam iki katına çıkacak
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
Haberler.com - Ekonomi
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Yorumlar (8)

Haber YorumlarıGerçekacıdır:

O da bir şey mi Antalya büyükşehir 2 katı değil 4,5 katına çıkardı.

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Haber YorumlarıBuğra Er:

Gidin dogu ve guneydogudaki kacak elektrık kulllanan awwk alın

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Haber Yorumlarıufo:

çıksın biz bunu hakkettik zaten çok zam verdiler Avrupa'da bizi kıskanıyor bayrak inmez vatan bölünmez herşey kralımız için o yeni saraylar yapsın yeni uçaklar arabalar alsın biz sokakta kaldı ot(BK) yeriz kralımızı yedirmeyiz

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Haber YorumlarıMilliyetci Türk:

İnş 5 katına çıkar reisi yedirmeyiz :(

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Haber Yorumlarıvatandaş:

doğudaki kaçak elektrik oranını neden düşürmüyorsunuz.

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Haber YorumlarıSer_hat:

Açmayın kardeşim kapatın elektrikleri...

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Haber YorumlarıKarpuz Çekirdeği:

on kişilik aile bku yedi ozaman. çekirdek aile olun çitlenin

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