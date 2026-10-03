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Elazığ TSO organ seçimlerinde meslek komitesi ve meclis üyeliği için oy verme başladı

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Elazığ TSO organ seçimlerinde meslek komitesi ve meclis üyeliği için oy verme başladı
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Elazığ TSO organ seçimlerinde meslek komitesi ve meclis üyeliği için oy verme işlemi, sabah 09.00 itibarıyla başladı. Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Koç İlkokulu'nda kurulan sandıklarda 19 meslek grubundan üyeler oy kullanıyor; oylama akşam 17.00'de sona erecek.

Elazığ iş dünyasının yeni dönem yönetim kadrosunu belirleyecek organ seçimlerinde, meslek komitesi ve meclis üyeliği için oy verme işlemi gerçekleştiriliyor.

Elazığ TSO organ seçimleri, üyelerin katılımıyla sabah saat 09.00 itibarıyla başladı. Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Koç İlkokulu'nda kurulan sandıklarda, oda bünyesinde yer alan 19 farklı meslek grubundan üyeler oylarını kullanıyor. Mevcut yönetim kurulu başkanı ve aday İdris Alan ile diğer başkan adayları Ahmet Ballıca ve Nurullah Öner de kayıtlı bulundukları sandıklara giderek oy verme işlemlerini tamamladı.

Oyunu kullandıktan sonra açıklamalarda bulunan Elazığ TSO Yönetim Kurulu Başkanı İdris Alan, seçimlerin güvenli ve huzurlu bir ortamda başladığını belirterek, "Öncelikle emniyet teşkilatına ve İlçe Seçim Kurulu'na yapmış oldukları güvenlikten ve güzel organizasyondan dolayı teşekkür ederim. Üyelerimizden gönül rahatlığıyla gelip oylarını kullanmalarını rica ediyorum. Bu seçimin ilimize ve üyelerimize hayırlı uğurlu olmasını Cenabı Allah'tan niyaz ediyor, diğer aday arkadaşlarımıza da başarılar diliyorum" dedi.

Yasal mevzuata uygun olarak yürütülen ve şahıs firmalarının kimlik belgeleriyle, şirketlerin ise yetki belgeleriyle katılım sağladığı oylama süreci, akşam saat 17.00'de sandıkların kapanmasıyla sona erecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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