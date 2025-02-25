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Elazığ Ticaret Borsası Başkanı Dumandağ'dan MÜSİAD ve Karaçorlular Derneği'ne Ziyaret

Elazığ Ticaret Borsası Başkanı Dumandağ'dan MÜSİAD ve Karaçorlular Derneği'ne Ziyaret
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Elazığ Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali Dumandağ, MÜSİAD Elazığ Şube Başkanı Fatih Karakaya ve Karaçorlular Derneği Başkanı Selahaddin Canpolat'ı ziyaret ederek birlik ve beraberlik içinde hizmet etmenin önemine vurgu yaptı ve projeleri hakkında bilgi verdi.

Elazığ Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali Dumandağ, MÜSİAD Elazığ Şube Başkanı Fatih Karakaya ve Karaçorlular Derneği Başkanı Selahaddin Canpolat'ı ziyaret etti.

Başkan Dumandağ, ilk önce geçtiğimiz ay düzenlenen Olağan Genel Kurulda MÜSİAD Elazığ Şube Başkanlığına seçilen Fatih Karakaya ile bir araya geldi. Burada konuşan Başkan Dumandağ, "Hepimizin hayali Elazığ'a hizmettir. Hizmet de birlik ve beraberlik olduğu zaman ortaya çıkıyor. Ben değil de biz dediğimiz zaman hizmet gelir. Biz şimdiye kadar hep diyalog içerisinde çalıştık. Biz MÜSİAD'da farklı bir gözle bakmıyoruz. Ben de bir dönem burada üyeydim. Biz artık Borsa'da bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Burada olduğumuz müddetçe de yapmaya devam edeceğiz. Şu anda önümüzde çok güzel projeler var. Birisi bitme noktasında, birinin de parsel dağıtımını yapıyoruz" dedi.

Dumandağ, MÜSİAD Elazığ Şube Başkanı Fatih Karakaya ve yeni yönetimine çalışmalarında başarılar diledi.

Dumandağ, daha sonra Karaçorlular Derneği Başkanı Canpolat'ı ziyaret etti. Başkan Dumandağ, Canpolat ve ekibine de başarılar diledi. - ELAZIĞ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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