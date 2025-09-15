Haberler

Elazığ Kuyumcuları Sahte Altını Mihenk Taşı ile Tespit Ediyor

Elazığ'da kuyumcular, sahte altınları tespit etmek için mihenk taşı ve ayar suyu kullanıyor. Artan altın fiyatları ile birlikte sahte altın vakalarında da artış yaşanıyor. Kuyumcular, bu yöntemlerle sahte ürünleri ayırt ederek dolandırıcılık riskini en aza indiriyor.

Elazığ'da kuyumcular, sahte altını mihenk taşı ve ayar suyu ile tespit ediyor.

Altın fiyatlarında yaşanan artışla birlikte piyasada sahte altın vakalarında da yükselişler görülmeye başladı. Dolandırıcıların bozdurmak için getirdikleri sahte altınları gerçeğinden ayırt etmek için kuyumcular şüphelendikleri durumlarda altının sahte olup olmadığını mihenk taşına sürterek anlamaya çalışıyor. Kuyumcular getirilen ürünü kontrol etmek amacıyla mihenk taşına üzerine sürtülerek çizgi oluşturuyor. Daha sonra bu çizgiler, farklı ayar suları ile temas ettiriliyor. Çizgilerin silinip silinmediğine göre sahteliği ve ayarı tespit ediliyor.

Elazığ Kuyumcular Odası Başkanı Fikret Çakmakçı, "Hiçbir kuyumcu esnafından vatandaşa sahte altın satılmaz. Dolandırıcılar tarafından dönem dönem bizlere gelen altına benzetilmiş ürünler satılıyor. İl Emniyet Müdürlüğüne teşekkür ediyorum, hemen olayı çözüyorlar. Bundan dolayı sıkıntı yaşamıyoruz. Vatandaşında bildiği kuyumcular içinde en basit olan mihenk taşı. Bir de ayar sularımız var. Altın olan ürünü ve olmayan ürünü taşa sürüyoruz. Altın olmayan ürün taşta hemen siliniyor. Bununla ilgili kuyumcunun yaptığı en basit bir işlem. Bunun yanında da renginden, gramından, sesinden buda tecrübeyle alakalı bir durum, altın mı değil mi çözebiliyoruz. Elazığ'da merdiven altı bir kuyumcumuz yok" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
