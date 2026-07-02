Karakoçan Yukarıovacık Barajının yapımı için ilk kazma vuruldu

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde yapımına başlanan Yukarıovacık Barajında, ilk kazma vurularak çalışmalar başlatıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için tüm gücüyle çalışıyor. Sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıkan ekipler, Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde Yukarıovacık Barajının ilk kazmasını vurarak çalışmalara başladı. Temelden yüksekliği 42 metre olacak olan baraj 1.6 milyon metreküp depolama hacminin yanı sıra, 3.710 dekar araziye de can suyu olacak.

Elazığ Karakoçan Yukarıovacık Barajının yapımına ilk kazmanın vurularak başlanıldığını aktaran DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, "Gövde sıyırma kazıları ve ulaşım yollarının yapım çalışmalarıyla işe başladık. 3.710 dekar araziye can suyu verecek Yukarıovacık Barajı'nın bölge tarımı için büyük önem taşıyor. Baraj sayesinde modern sulama ile tanışacak 3.710 dekar arazide sulama maliyetleri düşecek, verim artacak. Sulu tarıma geçilmesiyle birlikte çiftçimiz farklı ürünler ekip, dikebilecek. Kazançları artacak. Elazığlı üreticiler, 2026 yılı rakamlarıyla yılda yaklaşık 61 milyon lira daha fazla kazanacak" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı