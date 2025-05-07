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Elazığ'da Yapı Denetim Firmaları Toplandı

Elazığ'da Yapı Denetim Firmaları Toplandı
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Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde yapı denetim firmaları, yeni 'demir izleme sistemi' ve sektör sorunları için bir araya geldi. Hakan Gülnar, toplantının sektörün gelişimi için önemli olduğunu vurguladı.

Elazığ'da faaliyet gösteren yapı denetin firmaları Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde bir araya geldi.

Yapı Denetim Kuruluşları Birliği Elazığ Şube Başkanı Hakan Gülnar ve kentte aktif faaliyet gösteren yapı denetim firmaları, hizmetlerinin daha iyi bir noktaya ulaşması ve yeni uygulamaya geçecek olan "demir izleme sitemi" ile ilgili bir toplantı gerçekleştirdi.

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan'ın her zaman ve tüm imkanları ile Yapı Denetim Firmalarının yanında olduğunu ifade eden Yapı Denetim Kuruluşları Birliği Elazığ Şube Başkanı Hakan Gülnar Başkan Alan'a teşekkür etti.

Oda olarak yapı denetim sektörünün sorunlarının çözümü için gayret gösterdiklerini ifade eden Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi ve Mimar-Mühendisler 10. Gurup Meslek Komitesi Başkanı inşaat yüksek mühendisi Nurettin Parlakyıldız, yapılan toplantıyla sorunların çözümü ile birlikte yeni uygulamalar hakkında bilgiler verildiğini dile getirdi.

İnşaat sektörünün önemli bir paydaşı olan yapı denetim firmalarının mevcut yasa ve yönetmelikler yanında uygulamaya yeni giren maddelerinin firma yetkilileriyle paylaşılmasını sağlayan toplantının sektör temsilcileri için hayırlı olmasını dileyen Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan, toplantıya iştirak eden firma yetkililerin teşekkür etti. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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