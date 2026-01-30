Jeoloji ve jeofizik sektörü Elazığ TSO'da buluştu

Jeoloji ve jeofizik mühendisliği alanında faaliyet gösteren sektör yöneticileri, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası'nda bir araya geldi.

Kentte jeoloji ve jeofizik mühendisliği alanında faaliyet gösteren sektör yöneticileri, Elazığ TSO Toplantı Salonu'nda bir araya geldi. Sektörün mevcut durumu, karşılaşılan sorunlar ve gelecek döneme ilişkin beklentilerin ele alındığı toplantı, karşılıklı görüş alışverişiyle gerçekleşti. Toplantı öncesinde mühendislerle sohbet gerçekleştiren Elazığ TSO Başkanı İdris Alan, sektör temsilcilerinin sorun ve taleplerini dinledi. Başkan Alan, jeoloji ve jeofizik alanında faaliyet gösteren firmaların her zaman oda olarak yanında olacaklarını belirterek, yapılacak çalışmalarda firmalara destek vermeye devam edeceklerini ifade etti.

Toplantıda, sektörün 2025 yılı içerisinde yaşadığı sıkıntılar detaylı şekilde değerlendirilirken, 2026 yılında yapılması gereken çalışmalar masaya yatırıldı. Ayrıca firmaların 2026 yılında karşılaşabileceği ekonomik ve teknik sorunlar ele alınarak, bu konulara yönelik çözüm önerileri ve alınabilecek kararlar görüşüldü.

Başkan İdris Alan, "Bugün odamızda çok kıymetli jeoloji ve jeofizik mühendislerimizi ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Bu toplantının temel amacı, Elazığ için neler yapabileceğimizi ve şehrimize nasıl katkı sunabileceğimizi istişare etmektir. Sorunlar ve çözüm yolları üzerine yapılan bu toplantıyı son derece önemsiyoruz. 2026 yılında gerçekleştireceğiniz her türlü çalışmada, iş dünyasının bir temsilcisi olarak her zaman yanınızda olacağımı özellikle ifade etmek istiyorum" dedi. - ELAZIĞ