Haberler

Jeoloji ve jeofizik sektörü Elazığ TSO'da buluştu

Jeoloji ve jeofizik sektörü Elazığ TSO'da buluştu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası'nda jeoloji ve jeofizik mühendisliği alanında faaliyet gösteren sektör yöneticileri bir araya gelerek mevcut durumu, problemleri ve gelecekteki beklentileri değerlendirdi.

Jeoloji ve jeofizik mühendisliği alanında faaliyet gösteren sektör yöneticileri, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası'nda bir araya geldi.

Kentte jeoloji ve jeofizik mühendisliği alanında faaliyet gösteren sektör yöneticileri, Elazığ TSO Toplantı Salonu'nda bir araya geldi. Sektörün mevcut durumu, karşılaşılan sorunlar ve gelecek döneme ilişkin beklentilerin ele alındığı toplantı, karşılıklı görüş alışverişiyle gerçekleşti. Toplantı öncesinde mühendislerle sohbet gerçekleştiren Elazığ TSO Başkanı İdris Alan, sektör temsilcilerinin sorun ve taleplerini dinledi. Başkan Alan, jeoloji ve jeofizik alanında faaliyet gösteren firmaların her zaman oda olarak yanında olacaklarını belirterek, yapılacak çalışmalarda firmalara destek vermeye devam edeceklerini ifade etti.

Toplantıda, sektörün 2025 yılı içerisinde yaşadığı sıkıntılar detaylı şekilde değerlendirilirken, 2026 yılında yapılması gereken çalışmalar masaya yatırıldı. Ayrıca firmaların 2026 yılında karşılaşabileceği ekonomik ve teknik sorunlar ele alınarak, bu konulara yönelik çözüm önerileri ve alınabilecek kararlar görüşüldü.

Başkan İdris Alan, "Bugün odamızda çok kıymetli jeoloji ve jeofizik mühendislerimizi ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Bu toplantının temel amacı, Elazığ için neler yapabileceğimizi ve şehrimize nasıl katkı sunabileceğimizi istişare etmektir. Sorunlar ve çözüm yolları üzerine yapılan bu toplantıyı son derece önemsiyoruz. 2026 yılında gerçekleştireceğiniz her türlü çalışmada, iş dünyasının bir temsilcisi olarak her zaman yanınızda olacağımı özellikle ifade etmek istiyorum" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Şam yönetimi ve SDG, Suriye'de entegrasyon için anlaştı

Suriye'de yeni dönem! Yalnız kalan SDG beklenen adımı attı
ABD silahlı kuvvetlerinin 1 numarası: Ordu İran'a karşı harekata hazır

"1 numara" dünyaya ilan etti: Ordu hazır, vur emri bekleniyor
Babasını dövüp görüntüleri amcasına yollayan genç tutuklandı

Babasını tekme tokat öldüresiye döven genç için hesap vakti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kars'ta asansör boşluğuna düşerek ölen gencin cesedi, 2 gün sonra bulundu

Kayıp olarak aranan genç, imza için gittiği kurumda ölü bulundu
FCSB Başkanı, Fenerbahçe maçı sonrası üç futbolcuyu kovdu

Fenerbahçe'ye kızıp 3 ismi kovdu
Survivor'a giden Doğuş'a eşinden çağrı: Kurban olayım geri dön

Survivor'a 6 gün önce katılan ünlüye eşinden çağrı: Kurban olayım dön
Kent güne depremle uyandı, uzmanı 'uzaklaşın' diyerek uyardı

Kent güne depremle uyandı, uzmanı "uzaklaşın" diyerek uyardı
Kars'ta asansör boşluğuna düşerek ölen gencin cesedi, 2 gün sonra bulundu

Kayıp olarak aranan genç, imza için gittiği kurumda ölü bulundu
Cinsel saldırıdan tutuklu zanlı, cezaevine nakli sırasında dedektifi taciz etti

Sapığa bak sen! Cezaevine kelepçeli götürülürken de rahat durmadı
Piyasalarda Fed korkusu! Altın ve gümüş fiyatları bir gecede çakıldı

Piyasalarda deprem! Art arda rekorlar kırarken bir gecede çakıldı