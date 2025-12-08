Elazığ'a kurulacak Cevizdere Besi Organize Tarım Bölgesi'nin altyapı çalışmaları tamamlandı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Elazığ'a 250 milyon liralık yatırımla kazandırılacak Cevizdere Besi Organize Tarım Bölgesi'nde altyapı çalışmalarının tamamlandığını bildirdi.

Yumaklı, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu tarım bölgesine ilişkin bilgi verdi.

Bölgede yapılan çalışmalara dikkati çeken Yumaklı, "Elazığ'a 250 milyon liralık yatırımla kazandıracağımız Cevizdere Besi Organize Tarım Bölgesi'nde altyapı çalışmaları tamamlandı. 855 dekar üretim alanında kurulacak 61 modern besi işletmesi, bölgenin üretim gücünü katlayacak. 1250 kişiye istihdam, yıllık 4 bin 500 ton kırmızı et üretimi ile Elazığ'ın tarımsal ve ekonomik potansiyeline güçlü bir katkı sağlayacağız. Bereketli olsun." ifadesini kullandı.