Eksim Ventures'tan Sağlık ve Siber Güvenlik Alanında Önemli Yatırımlar

Eksim Ventures, yapay zeka tabanlı sağlık teknolojileri geliştiren Virasoft ile siber güvenlik alanında faaliyet gösteren DefensX'e yatırım yaparak portföyünü genişletti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, holdingin inovasyona dayalı büyüme vizyonunu girişimcilik ekosistemine taşıyan Eksim Ventures, teknoloji tabanlı girişimlere verdiği destekle sağlık ve siber güvenlik alanlarında etkinliğini artırıyor.

Şirket, bu kapsamda kanser teşhisini hızlandıran yapay zeka destekli dijital patoloji çözümleri geliştiren Virasoft ile "Zero Trust" mimarisiyle kurumlara güvenli internet erişimi sağlayan siber güvenlik girişimi DefensX'e yatırım yaptı.

Dünya çapında yılda 20'den fazla kurumda 400 binden fazla vakaya ulaşarak patologlara destek sağlayan Virasoft, Türkiye'de de özel ve kamu dahil olmak üzere 20'den fazla hastaneyle işbirliği yaparak, 3 bini aşkın tıp öğrencisine eğitim platformu sunuyor.

Şirket, Türkiye'ye kazandırdığı tele-patoloji, dijital patoloji ve yapay zeka sistemleriyle bugüne kadar 200 bini aşkın hastaya hizmet ulaştırdı.

DefensX 40 binden fazla son kullanıcıyı siber saldırılardan koruyor

Eksim Ventures, siber saldırıların giderek çeşitlendiği dijital çağda, bulut tabanlı güvenlik yaklaşımıyla işletmelerin riskini en aza indiren DefensX de yatırım yaptı.

DefensX, özellikle "Zero Trust" mimarisine dayalı güvenli internet erişimi sağlayan teknolojileriyle, kurumların dijital altyapılarını daha güvenli hale getirmeyi hedefliyor.

Girişimin yatırım turuna eş yatırımcı olarak katılan Eksim Ventures, bu hamleyle portföyündeki ilk siber güvenlik şirketi yatırımını gerçekleştirdi. 40 binden fazla son kullanıcıya sahip olan DefensX, 1600'den fazla KOBİ müşterisi ve 200'den fazla BT hizmet sağlayıcısıyla çalışıyor.

"Topluma ve yatırım yaptığımız sektörlere katma değer sağlamayı ön planda tutuyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Eksim Ventures Yatırımlar Direktörü Emre Bulut, stratejik ortaklığı girişimciliğin gücüyle birleştirerek, geleceğin lider fikirlerine bugünden yatırım yapmaya devam ettiklerini belirtti.

Bulut, yapay zeka tabanlı sağlık ve siber güvenlik alanlarındaki iki önemli hamleyle, doğrudan destekledikleri girişim sayısının 14'e ulaştığı bilgisini vererek, şu ifadeleri kullandı:

"Kurulduğumuz günden bu yana yapmış olduğumuz yatırım tutarı 20 milyon doların üzerine çıktı. Kurumsal stratejimiz doğrultusunda yatırımlarımıza sadece finansal açıdan bakmıyor, yaşadığımız topluma ve yatırım yaptığımız sektörlere katma değer sağlamayı ön planda tutuyoruz. Yatırım yapmayı planladığımız girişimlerin, sürdürülebilir ve uzun vadeli büyüme potansiyeline sahip çözümler sunmalarını, yenilikçilik ekseninde topluma katkı sağlama vizyonuyla hareket etmelerini bekliyoruz. Fon olarak, girişimcilerimize finansal destek sağlamakla birlikte, onlara stratejik rehberlik, operasyonel destek ve küresel bir ağ sunarak büyümelerine katkıda bulunuyoruz."