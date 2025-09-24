Ekrem Arıkan, Dünya Merkezi Saklama Kuruluşları Forumu Başkanlığı'na Seçildi

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Ekrem Arıkan, merkezi saklama kuruluşlarının küresel ölçekteki birliği olan Dünya Merkezi Saklama Kuruluşları Forumunun (World Forum of CSDs – WFC) yönetim kurulu başkanlığına seçildi.

MKK'den yapılan açıklamaya göre Arıkan, Kazakistan'ın Almatı şehrinde gerçekleştirilen WFC'nin 25. Genel Kurul toplantısında, Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini Kazakistan Merkezi Saklama Kuruluşu Üst Yöneticisi (CEO) Yedil Medeu'dan devraldı.

Avrasya Merkezi Saklama Kuruluşları Birliği (AECSD) Başkanlığını Eylül 2023'ten itibaren yürütmekte olan Arıkan, WFC Başkanlığını iki yıl süreyle üstlendi.

2011 yılında Cape Town'da 5 bölgesel merkezi saklama kuruluşu birliğinin birleşmesiyle kurulan WFC, bugün dünya genelinde merkezi saklama kuruluşlarını tek çatı altında toplayarak bilgi ve deneyim paylaşımı, ortak sorunlara çözüm üretme ve küresel piyasa istikrarına katkı sağlama misyonunu üstleniyor.

" Türkiye'nin uluslararası sermaye piyasalarında rolü artıyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen MKK Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Ekrem Arıkan, "Böyle bir göreve layık gören üye birliklere, ülke temsilcilerine ve tüm paydaşlarımıza teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Arıkan, bu sorumluluğu en iyi şekilde yerine getirmek için gereken tüm çalışmaları yapacağını, Türkiye ve MKK olarak sahip oldukları güçlü altyapı ve bilgi birikimini, WFC çatısı altında, piyasaların ve kıtaların arasında köprüler kurmak için kullanacaklarını belirtti.

Arıkan, yeni döneme ilişkin şunları kaydetti:

"WFC Başkanlığım süresince, ortak fırsatları değerlendirmek için 5 bölgesel birliğin her biriyle yakın işbirliği içinde çalışacağız. Ayrıca, WFC'nin resmi bir tüzel kişiliğe kavuşması için de gereken adımları atmayı hedefliyoruz. Türkiye'nin uluslararası sermaye piyasalarında rolü artıyor. 2026 Nisan ayında MKK ev sahipliğinde İstanbul Finans Merkezi'nde gerçekleştirmeyi planladığımız Avrasya ve Asya Pasifik bölgelerini bir araya getireceğimiz Avrasya Pasifik Merkezi Saklama Kuruluşları Zirvesi'yle, 2024'te olduğu gibi, dünyadaki muadil kurumları ve önde gelen finans uzmanlarını bir kez daha İstanbul'da buluşturacağız. AECSD ve ACG Genel Kurul toplantılarının da gerçekleştirileceği etkinliğimize 40'tan fazla ülkeden katılım bekliyoruz."