AA Finans'ın PPK Beklenti Anketi sonuçlandı

AA Finans'ın anketine göre, ekonomistler Mart ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit tutmasını bekliyor. 38 ekonomistin katıldığı ankette, 37'si faiz değişikliğine gitmeyeceğini öngörüyor.

AA Finans'ın, TCMB'nin 12 Mart Perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik düzenlediği beklenti anketi, 38 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Beklenti anketine katılan ekonomistlerin 37'si politika faizinin sabit bırakılacağını öngörürken, 1'i 50 baz puan indirim yapılacağını tahmin etti.

Ekonomistlerin mart ayı PPK kararı beklentilerinin medyanı, yüzde 37 ile politika faizinin sabit bırakılacağı yönünde oldu.

Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 30 oldu.

Ocak ayında yapılan PPK toplantısında, politika faizi 100 baz puan indirilerek yüzde 37'ye çekilmişti.

Kaynak: AA / Mahmut Çil
